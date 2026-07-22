Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

На засіданні Ради оборони Донецької області 22 липня обласна влада спрямувала нову субвенцію на підтримку підрозділів, які захищають регіон. Вони отримають 49,5 млн грн на задоволення власних потреб.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“На порядку денному найважливіші питання для області: оборона населених пунктів, захист наших жителів, підтримка військових. Крім того, провели аналіз поточної оперативної ситуації, хід виконання мобілізаційних завдань, обговорили взаємодію Сил оборони з нашими громадами”, — заявив Вадим Філашкін.

Він додатково зазначив, що ситуація на фронту залишається надзвичайно напруженою, тому військо має отримувати все необхідне для оборони без жодних затримок.

“Оборона області та безпека наших жителів — безумовний пріоритет. Кожен район і кожна громада повинні усвідомлювати свою відповідальність та працювати у постійному контакті з Силами оборони”, — додав посадовець.

Загалом за липень це вже третя субвенція військовим від обласної влади. 6 липня на потреби захисників спрямували 19 мільйонів гривень, а 13-го — ще понад вісім.

Нагадаємо, українські підрозділи на Словʼянській ділянці фронту в Донецькій області фіксують нарощування наступальних дій з боку російської армії. Окупанти атакують позиції Сил оборони малими піхотними групами “практично безперервно”.