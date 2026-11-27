Наслідки російського авіаудару по житловому будинку, 22 листопада 2026 року. Фото: Слов’янська МВА

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У Словʼянську з-під завалів пʼятиповерхового будинку деблокували тіла 20-річного хлопця і двох жінок. Вони загинули в результаті удару авіабомби, яку росіяни скинули на спальний район міста 22 листопада.

Про це повідомив голова Словʼянської військової міської адміністрації Вадим Лях.

За його даними, впродовж минулої доби в результаті пошуково-рятувальної операції з-під завалів житлового будинку витягли тіла трьох людей. Загиблими виявилися 20-річний хлопець та жінки 48 і 67 років.

Тепер кількість жертв від російського авіаудару по Словʼянську 22 листопада зросла до 11 людей: серед них вісім загинули й троє дістали поранення.

Нагадаємо, впродовж 25 листопада з-під завалів тієї ж багатоповерхівки деблокували тіла матері та її 12-річного сина.