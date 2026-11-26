Наслідки російського авіаудару по житловому будинку, 22 листопада 2026 року. Фото: Слов’янська МВА

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У Словʼянську рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіла матері та її 12-річної дитини. Окупанти атакували місто 22 листопада: авіабомба поцілила в спальному районі.

Про це повідомив очільник Словʼянської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його даними, на третю добу пошуково-рятувальної операції в Словʼянську вдалося деблокувати тіла матері та її 12-річного сина з-під завалів багатоповерхівки. Окупанти атакували спальний район міста авіабомбою “ФАБ-500” 22 листопада.

Загальна кількість жертв тієї атаки зросла до восьми цивільних: пʼятеро загиблих та троє поранених. 25 листопада на місці удару продовжували розбирати завали, зокрема шукали ще трьох людей, розповідав Вільному Радіо під час брифінгу начальник відділу оперативно-чергової служби ДонОВА Дмитро Петлін.

Нагадаємо, 26 листопада війська країни-агресорки вчергове атакували Словʼянськ. Унаслідок атаки загинув місцевий житель, ще один зазнав поранень. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.