Майже всі заклади освіти з Кальчицької громади не евакуювалися та не змогли відновити роботу. Втім, є один виняток — школа імені братів Зосимів із села Кременівка. Розповідаємо, скільки дітей тут навчаються та скільки місцевому бюджету коштує робота освітян у евакуації.

Про ситуацію в освітній галузі Кальчицькій громади журналістам Вільного Радіо повідомили у відповіді на інформаційний запит до місцевої військової адміністрації.

До повномасштабного вторгнення у Кальчицькій громаді працювали десять закладів освіти. П’ять шкіл І-ІІІ ступенів:

імені братів Зосіма в селі Кременівка;

в селі Зоря;

в селі Македонівка;

імені В.В.Балабана в селі Малоянисоль;

в селі Касянівка.

Та п’ять дитсадків:

в селищі Асланове;

в селі Кременівка;

в селі Малоянисоль;

в селі Зоря;

в селі Кальчик.

Після повномасштабного вторгнення росіян більшість освітян залишилися в окупації та працюють під владою росіян.

Водночас, як повідомили Вільному Радіо у місцевій ВА, одна школа відновила роботу в евакуації з 1 вересня 2025 року — школа імені братів Зосимів із села Кременівка. У закладі в дистанційному форматі навчаються 125 дітей.

Звернутися до школи щодо нового навчального року або переведення дітей можна за електронною поштою: [email protected] або телефоном: (067)835-52-73.

Серед витрат на роботу школи в евакуації — лише зарплати вчителів. За перший семестр 2025/2026 навчального року з місцевого бюджету на оплату праці спрямували 1 740 000 гривень. Це гроші, які надає держава.

Раніше журналісти Вільного Радіо пояснювали як захисникам із Кальчицької громади та їхнім близьким, а також переселенцям, які опинились у скрутній ситуації податися на допомогу від військової адміністрації.