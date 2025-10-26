Торецьк на карті. Скриншот з DeepStateMap

Торецьку просять надати почесне звання “Місто-герой України”. Наразі петиція зібрала понад 1 800 підписів із 25 тисяч необхідних. Долучитися до ініціативи можна ще 89 днів.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із сайту електронних петицій.

Відповідну петицію створили 22 жовтня 2025 року. Її автором є Євген Геннадійович Яковенко. Так само звуть народного депутата від Торецька, Дебальцевого та частини Бахмутського і Горлівського районів, який після 2022 року зник з публічного простору.

У зверненні автор наголошує, що Торецьк — одне з найстійкіших і найвідданіших Україні міст Донеччини.

“Просимо присвоїти місту Торецьк почесне звання “Місто-герой України” за видатний внесок в оборону нашої держави від російських окупантів. Його історія за останні одинадцять років — це історія незламності, боротьби й вірності українській державі”, — йдеться в петиції.

Торецьк потрапив в окупацію в 2014 році. 21 липня того ж року українські військові звільнили його від окупантів.

Після звільнення Торецьк залишався прифронтовим. Тут приймали військових і переселенців, ремонтували техніку, надавали допомогу пораненим.

24 червня 2024 року біля міста розпочалася активна фаза бойових дій. Значна частина Торецька нині перебуває під контролем росіян. Усіх цивільних мешканців з міста та громади евакуювали.

Торецьк до повномасштабного вторгнення. Фото: toretsk.city

Торецьк під час боїв за місто. Фото: Getty Images

Автор петиції наголошує, що місто стало символом незламності:

“Торецьк живе у серцях своїх людей, у подвигах захисників, у кожному клаптику землі, на якій тримають оборону українські воїни. Це місто стало символом нескореності, міцності духу і любові до Батьківщини”.

Підтримати петицію можна на офіційному сайті Президента України за посиланням.

