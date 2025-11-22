Нікіта Литвин, Яна Степаненко та Артур Тимчак із Донеччини, нагороджені відзнакою Президента України “Майбутнє України”. Фото: Юлія Тимчак

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Яну Степаненко, Артура Тимчака та Нікіту Литвина з Донеччини нагородили президентською відзнакою “Майбутнє України” за досягнення у навчанні, культурі, спорті та волонтерській діяльності.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з указу Президента України Володимира Зеленського.

Серед нагороджених є Яна Степаненко з Торецька. У квітні 2022 року під час російського удару по Краматорському вокзалу дівчинка втратила обидві ноги, а її мама — одну. Брат Ярослав залишився неушкодженим. Після цього родина переїхала до США, де Яна отримала протези і пройшла реабілітацію. Зараз вона з рідними живе у Львові.

Родина Степаненків у червні 2022 року. Фото: Facebook/Перше медичне об’єднання Львова

Яна бере участь у легкоатлетичних марафонах і допомагає збирати кошти на протези для українських військових через волонтерські проєкти.

Також нагороду отримав Артур Тимчак зі Званівки. З десяти років він був учасником громадських проєктів, організовував майстеркласи, працював у молодіжних просторах та займався екопросвітницькою діяльністю.

Після початку повномасштабного вторгнення родина евакуювалася з-під Бахмута, а батько хлопця став до війська. Артур став старшим у родині, і на його плечі лягла не лише допомога з побутом, а й розподіл гуманітарної допомоги.

“Він завантажував і перефасовував гуманітарну допомогу, перевозив палети вагою до тонни, щоб передати людям. Артур активно бере участь у культурному житті: співає у хорі, грає на баяні та тромбоні, виступає у вертепах і фестивалях, допомагає організовувати молодіжні та екологічні проєкти. Ми безмежно пишаємося ним”, — ділиться мама Артура Юлія Тимчак.

Артур Тимчак. Фото надала його мати Юлія Тимчак

Ще один нагороджений — Нікіта Литвин із Покровська. Він займається винахідництвом і представляє свої дослідницькі проєкти на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Минулого року восьмикласник отримав друге місце в номінації “Прикладні інженерні технології” за проєкт PENGUTIME — інтерактивну модель на базі Arduino Uno для планування та управління власним часом.

Нікіта Литвин на міжнародному конкурсі інновацій. Фото: Дар’я Литвин

Нагадаємо, раніше до Дня працівників освіти президент України Володимир Зеленський нагородив педагогів, які відзначились досягненнями у своїй сфері. Серед нагороджених була Марина Мегельбей, викладачка історії у Великоновосілківському закладі загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів №2.