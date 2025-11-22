Підтримати
Троє підлітків з Донеччини отримали відзнаку президента України “Майбутнє України”

Валерія Пащенко
Яну Степаненко, Артура Тимчака та Нікіту Литвина з Донеччини нагородили президентською відзнакою “Майбутнє України” за досягнення у навчанні, культурі, спорті та волонтерській діяльності.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з указу Президента України Володимира Зеленського.

Серед нагороджених є Яна Степаненко з Торецька. У квітні 2022 року під час російського удару по Краматорському вокзалу дівчинка втратила обидві ноги, а її мама одну. Брат Ярослав залишився неушкодженим. Після цього родина переїхала до США, де Яна отримала протези і пройшла реабілітацію. Зараз вона з рідними живе у Львові.

Родина Степаненків у червні 2022 року. Фото: Facebook/Перше медичне об’єднання Львова

Яна бере участь у легкоатлетичних марафонах і допомагає збирати кошти на протези для українських військових через волонтерські проєкти.

Також нагороду отримав Артур Тимчак зі Званівки. З десяти років він був учасником громадських проєктів, організовував майстеркласи, працював у молодіжних просторах та займався екопросвітницькою діяльністю.

Після початку повномасштабного вторгнення родина евакуювалася з-під Бахмута, а батько хлопця став до війська. Артур став старшим у родині, і на його плечі лягла не лише допомога з побутом, а й розподіл гуманітарної допомоги. 

“Він завантажував і перефасовував гуманітарну допомогу, перевозив палети вагою до тонни, щоб передати людям. Артур активно бере участь у культурному житті: співає у хорі, грає на баяні та тромбоні, виступає у вертепах і фестивалях, допомагає організовувати молодіжні та екологічні проєкти. Ми безмежно пишаємося ним”,   ділиться мама Артура Юлія Тимчак.

Артур Тимчак. Фото надала його мати Юлія Тимчак

Ще один нагороджений Нікіта Литвин із Покровська. Він займається винахідництвом і представляє свої дослідницькі проєкти на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Минулого року восьмикласник отримав друге місце в номінації “Прикладні інженерні технології” за проєкт PENGUTIME — інтерактивну модель на базі Arduino Uno для планування та управління власним часом.

Нікіта Литвин на міжнародному конкурсі інновацій. Фото: Дар’я Литвин

Нагадаємо, раніше до Дня працівників освіти президент України Володимир Зеленський нагородив педагогів, які відзначились досягненнями у своїй сфері. Серед нагороджених була Марина Мегельбей, викладачка історії у Великоновосілківському закладі загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів №2.

 

