Антидронова сітка. Ілюстративне фото: antidronsitka.com.ua

7400 метрів труби та близько 25 тисяч кілограмів дроту й сітки планують купити у Слов’янській міській військовій адміністрації. 15 травня 2026 року там підписали одразу шість договорів. Їх уклали напряму без торгів з трьома місцевими підприємицями, зареєстрованими від двох до трьох років тому. Розповідаємо, що про них відомо.

Відповідні закупівлі Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Підприємиця зі Слов’янська отримала два підряди на постачання 1400 метрів труби та 8 тонн дроту

Два підряди на майже 1,7 мільйона гривень отримала підприємиця зі Слов’янська Софія Власовець.

За першим вона має доставити 1400 метрів сталевої труби з параметрами 80×80×3 — це тримальні стійки, на яких кріпляться антидронові сітки над дорогами. За це підприємиця отримає 651 тисячу гривень.

Другий контракт передбачає постачання 8330 кілограмів дроту та електродів. За ці матеріали виконавиця отримає 1 044 871 гривню.

Обидва товари потрібно доставити до 31 травня — тобто за два тижні після підписання.

За даними аналітичної системи YouControl, Софія Власовець зареєстрована як підприємиця у Слов’янську на вулиці Богомольця з вересня 2023 року. Згідно з реєстром, вона займається роздрібною торгівлею залізними виробами та будматеріалами.

За чотири місяці 2023 року підприємиця встигла укласти договорів із державою на 212 тисяч гривень. У 2024 році доходи від держзакупівель склали 1,45 мільйона, у 2025-му — 2,86 мільйона. А за чотири місяці 2026-го вона вже уклала угод на 2,7 мільйона гривень.

Підприємиця із села Рубці отримала два підряди на майже 1,3 мільйона гривень

Ще два підряди отримала Вікторія Смаракова із села Рубці Краматорського району.

За першим вона має доставити 3 тисячі метрів труби 60×60×2 за 684 тисяч гривень.

Другий контракт передбачає постачання 8350 кілограмів дроту та металевої сітки з вічком 5×5 сантиметрів — такої, що використовується як основне полотно антидронового загородження. За ці матеріали виконавиця отримає майже 585 тисяч гривень.

Обидва товари мають надійти до 31 травня.

За даними аналітичної системи YouControl, Смаракова зареєструвалася як підприємиця менш як два роки тому. Основна її діяльність — торгівля будматеріалами, серед додаткових вказана торгівля килимами, меблями, побутовою технікою і навіть харчовими продуктами.

У 2024 році доходи підприємиці від держзакупівель склали 96 тисяч гривень, але вже у 2025-му вони становили 1,6 мільйона, а у 2026-му — 2,233 мільйона.

Ще одна підприємиця зі Слов’янська отримає найменше серед трьох виконавиць — 1,2 мільйона гривень

Ще два підряди на постачання труб і дроту віддали Наталії Кононенко зі Слов’янська.

За умовами першого договору вона має доставити 3 тисячі метрів труби 60×60×2 за 684 тисячі гривень (договір ідентичний до того, що й у Смаракової).

Другий контракт передбачає постачання 8320 кілограмів дроту — без сітки та електродів, які фігурують у контрактах інших виконавиць. За ці матеріали Кононенко отримає 529 984 гривні.

Обидва товари потрібно доставити до 31 травня.

За даними аналітичної системи YouControl, Наталія Кононенко зареєстрована як підприємиця на вулиці Вчительській у Слов’янську. Основний напрям її діяльності — оптова торгівля деревиною та будматеріалами. ФОП жінка відкрила майже три роки тому.

У 2023 році доходи Кононенко від держзакупівель склали 985 тисяч гривень, у 2024-му — 737 тисяч, у 2025-му — 1,5 мільйона, а за перші місяці цього року — вже 1,8 мільйона.

Загалом на закупівлю труб і дроту з бюджету громади виділили майже 4,2 мільйона гривень — зі статті “Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій”. В обґрунтуванні зазначають, що всі шість закупівель здійснюють на запит однієї з військових частин.

У військовій адміністрації відмовилися надати телефонний коментар щодо того, чому закупівлю оформили шістьма тендерами та за яким принципом обирали виконавців, з якими уклали угоду. Ми надіслали інформаційний запит до Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради та оновимо цей матеріал, щойно отримаємо відповідь.



