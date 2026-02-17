Санаторно-оздоровчий центр соціальної реабілітації “Смарагдове місто” у Святогірську до релокації. Фото: СОЦСР “Смарагдове місто”

Санаторно-реабілітаційний центр “Смарагдове місто”, який у 2022 році релокувався з Донеччини на Хмельниччину, міг переплатити 811 тисяч гривень під час закупівлі продуктів. Аналітики проєкту Dozorro вважають, що центр погодився закупити куряче філе близько на 130 гривень дорожче середньоринкової ціни. Переплату виявили й в закупівлі свинини.

Про це йдеться у публікації аналітиків проєкту Dozorro “Курятина та свинина по 329 гривень: як релокований оздоровчий центр на Хмельниччині закуповував м’ясо”.

Закупівлю, про яку йдеться, “Смарагдове місто” уклало у січні 2026 року через платформу Prozorro Market. У ній взяли участь два учасники: найнижчу ціну (1,5 млн грн) запропонував ФОП Антон Білан, він готовий був поставити куряче філе по 210 грн за кг, курячі стегна по 140 грн та тазостегнову свинину по 220 грн.

Релокований реабцентр відхилив цю пропозицію через непідписання договору у встановлений строк та обрав підрядника переможця — ФОП Сугака. До 31 липня підприємець має поставити 4 тонни курячого філе, 1,9 тонни тазостегнової свинини без кістки та 500 кг курячого стегна.

Ціни у нього вищі середніх по ринку, зазначають аналітики. Так, куряче філе центр закупив по 328,9 грн/кг, хоча в січні на цей товар медіанна ціна на Prozorro Market на Хмельниччині (саме там нині дислокується “Смарагдове місто”) становила 200 грн, а, за даними держстату, в грудні середня ціна за філе в регіоні становила 180 грн 19 коп. без ПДВ. За оцінкою Dozorro, лише на курячому філе санаторій може переплатити 532 тис. грн

“Ціна на тазостегнову свинину також виглядає завищеною. За договором ФОП Сугак постачатиме її теж по 328,9 грн/кг. Оскільки в грудні та січні в Хмельницькій області таких закупівель через Prozorro Market не було, аналітики порівняли ціни по Україні. Так, у грудні медіанна ціна цієї позиції в Market Price BI Prozorro становила 177 грн/кг, а у січні — 187 грн/кг”, — йдеться у публікації аналітиків.

Курячі стегна підприємець постачатиме за “відносно ринковою ціною”, уточнили аналітики. У договорі стоїть ціна 185,9 грн/кг. За даними Market Price BI Prozorro, у грудні медіанна ціна на стегна в Хмельницькій області становила 215 грн/кг, а в січні — 200 грн/кг.

Аналітики також звернули увагу, що центр уже співпрацював із ФОП Сугаком раніше, у 2025 році. У вересні санаторій закупив 1 630 кг курячого філе на 489 тис. грн — по 300 грн/кг. Інший учасник тоді пропонував нижчу ціну, однак замовник відхилив його пропозицію. У грудні центр дозамовив ще 618 кг філе на 185 тис. грн — по 299,20 грн/кг. За підрахунками Dozorro, у цих двох договорах можливі переплати становили 170 тис. грн та 62 тис. грн відповідно.

“З урахуванням січневої закупівлі загальна ймовірна переплата за трьома договорами може перевищувати 1 млн грн. Підприємець Олексій Сугак співпрацює із санаторієм з 2017 року. За даними аналітики BI.Prozorro, за цей час він уклав із закладом контрактів на 23,8 млн грн, із яких 7,8 млн грн — минулого року”, — йдеться у матеріалі аналітиків.

“Смарагдове місто” поки публічно не коментувало ситуацію із закупівлями м’яса.

