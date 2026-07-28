У 2023-му до України нібито повернули “азовця”, який складав списки на переведення інших полонених до “бараку 200” в Оленівці

Рідні полонених "Азову" на брифінгу, який присвячений четвертій річниці теракту в Оленівці, 28 липня 2026-го. Фото: Вільне Радіо

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В об’єднанні родин українських військовополонених “Спільнота Оленівки” заявили, що знайшли новий доказ у справі про підрив у колонії. Там кажуть, що списки на переведення бранців до “бараку 200” міг складати боєць “Азову”. Його нібито повернули до України у 2023 році, однак офіційно влада та правоохоронці не коментують це.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися під час пресконференції в Медіацентрі Україна, яка присвячена четвертій річниці теракту в Оленівці.

“Нам стало відомо, що списки на “барак 200” були складені й змінювалися. Ми дізналися, що ці списки, за свідченнями звільнених, до начальника колонії відносив колишній український військовополонений. Ми знали цю інформацію ще рік тому, але в нашої ГО не було особистого підтвердження, не було свідка, який піде до правоохоронних органів. Тому мовчали й чекали, коли ж слідство врешті-решт заявить нам щось нове. Свідчення, про які я говорю, є задокументованими, але не нами й не слідчими”, — розповіла дружина важкопораненого під час теракту в Оленівці Анна Лобова.

За її словами, на сторінці спільноти в одній із соцмереж помітили коментар про те, що список на переведення “азовців” у “барак 200” — місце утримання в колишній виправній колонії окупованої Оленівки, де в ніч на 29 липня 2022-го росіяни влаштували теракт — складав буцімто “зрадник”.

Представники громадської організації звернулися до коментатора по додаткову інформацію і, як стверджується, змогли підтвердити, що він дійсно є колишнім військовополоненим з Оленівки.

“Ми передаємо ці дані СБУ і ставимо їм питання, чому ми через чотири роки самостійно дізналися цю інформацію. Коментувати не будемо, з цим нехай працює Служба безпеки України. Єдине, про що ми прохаємо, — якщо це дійсно виявиться правдою, нас цікавить список. Якщо частка правди є в цих словах, то тоді виходить, що людина може допомогти принаймні відтворити повний список, кого було переведено на “барак 200”. Це мінімум інформації, яку ми хотіли б дізнатися”, — додала Анна.

У коментарі журналістам Вільного Радіо дружина іншого важкопораненого захисника з Оленівки Анастасія Гондюл розповіла, що людину, яка нібито складала списки на переведення “азовців”, повернули до України у 2023 році.

“Якщо в Україну повернулася людина, яка має відношення до складання цього списку, чому він не допомагає відтворити повну картину. Ось нам не вистачає 12 прізвищ, чи відомо це слідчим органам? Чи опитували його як головного свідка? Ми тільки сьогодні почали про це публічно казати, бо ті, хто передавав нам цю інформацію, бояться говорити, боялися свідчити. Ця людина каже, що СБУ знає, але приховує”, — каже Гондюл.

Що відомо про теракт в Оленівці

В ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один із найбільших російських терактів, спрямованих щодо військовополонених — обстріл Волноваської виправної колонії у тимчасово окупованому селищі Оленівка. У результаті вибуху в бараку, де утримували українських військових — переважно захисників Азовсталі, — загинули щонайменше 53 людини, ще понад 130 були поранені.

Росія не допускає в колонію Оленівки ні українських чи міжнародних слідчих, ні місію Червоного Хреста та ООН. Утім низка українських та закордонних розслідувань спростували звинувачення Росією Збройних сил України, які буцімто поцілили по тюрмі з реактивної системи залпового вогню HIMARS, отриманої від США.

Незалежні розслідування свідчать: це був спланований теракт з боку російської армії, спрямований на знищення символів українського спротиву.

У грудні 2024-го шість правозахисних організацій надіслали листа до Міжнародного кримінального суду із закликом розслідувати теракт в Оленівці.

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У червні 2026 року рідні військовополонених Оленівки звернулися через нардепа до президента України Володимира Зеленський, аби той посприяв першочерговому звільненню 46 важкопоранених бранців.

Нагадаємо, у Росії засудили або розглядають справи щодо 38 українських військових “Азову”, які постраждали під час теракту в Оленівці. Загарбники виносили заочні вироки полоненим із “барака 200”, яких звільнили з неволі ще у вересні 2022 року.