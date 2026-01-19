Підтримати
У 2025 році на Донеччині розмінували в понад 40 разів менше територій, ніж планували від початку

Марія Санатарчук
Читати російською

На початку минулого року провести гуманітарне розмінування планували на 870 гектарах регіону. Утім, очистити від вибухонебезпечних предметів вдалося лише близько 20 з них.

 

Про результати гуманітарного розмінування на Донеччині журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на запит до Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

Спочатку прибрати вибухонебезпечні предмети протягом 2025 року планували з 870 гектарів у восьми громадах регіону. Утім, через наближення лінії фронту вже з липня проводити гуманітарне розмінування стало частково або повністю неможливо в Іллінівській, Миколаївській та Лиманській громадах, де загалом мали очистити 315 гектарів землі.

Однак із п’яти громад, де в липні проводити розмінування дозволялося, частково очистити від вибухонебезпечних предметів вдалося лише одну — Святогірську. Загалом протягом 2025 року сапери розмінували там приблизно 10 гектарів. Стільки ж вдалося розчистити в Лиманській громаді. Утім, через ведення бойових дій ці території можуть зазнати повторного забруднення.

Раніше ми розповідали, що в Лиманській громаді основні дороги та логістичні шляхи перебувають під дроновим контролем росіян. А у Святогірській громаді атаки країни-агресорки знову фіксують регулярно.

