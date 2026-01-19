Гуманітарне розмінування на Донеччині. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

На початку минулого року провести гуманітарне розмінування планували на 870 гектарах регіону. Утім, очистити від вибухонебезпечних предметів вдалося лише близько 20 з них.

Про результати гуманітарного розмінування на Донеччині журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на запит до Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

Спочатку прибрати вибухонебезпечні предмети протягом 2025 року планували з 870 гектарів у восьми громадах регіону. Утім, через наближення лінії фронту вже з липня проводити гуманітарне розмінування стало частково або повністю неможливо в Іллінівській, Миколаївській та Лиманській громадах, де загалом мали очистити 315 гектарів землі.

Однак із п’яти громад, де в липні проводити розмінування дозволялося, частково очистити від вибухонебезпечних предметів вдалося лише одну — Святогірську. Загалом протягом 2025 року сапери розмінували там приблизно 10 гектарів. Стільки ж вдалося розчистити в Лиманській громаді. Утім, через ведення бойових дій ці території можуть зазнати повторного забруднення.

Раніше ми розповідали, що в Лиманській громаді основні дороги та логістичні шляхи перебувають під дроновим контролем росіян. А у Святогірській громаді атаки країни-агресорки знову фіксують регулярно.