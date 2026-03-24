Центр підтримки ВПО Маріупольського району “Серце Сходу”. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

Профінансувати простори планують із бюджетів громад району. Більшу частину суми мають спрямувати на роботу центру у Дніпрі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Програми підтримки та інтеграції ВПО Маріупольського району на 2026 рік.

Згідно з документом, на функціонування осередків підтримки ВПО Маріупольського району “Серце Сходу” загалом заклали 2 мільйони гривень. Це кошти від громад.

“Фінансування зазначених центрів підтримки та хабів Маріупольською РДА не здійснюється”, — повідомили у Маріупольській районній державній адміністрації у відповідь на запит журналістів Вільного Радіо.

Більшу частину грошей — 1,3 мільйона гривень — передбачили для центру підтримки у Дніпрі. Попередньо їх розподілили на:

оренду, оплату послуг інтернет-провайдерів, техобслуговування обладнання і транспортних послуг — 350 тисяч гривень;

купівлю канцелярського приладдя й виготовлення рекламних буклетів, банерів тощо — 300 тисяч гривень;

придбання меблів — 250 тисяч;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 200 тисяч;

купівлю організаційної й компʼютерної техніки — 200 тисяч.

Решта 700 тисяч гривень має піти на організацію стабільної роботи центрів “Серце Сходу” й надання послуг жителям загалом. Це:

розробка методичних рекомендацій щодо функціонування просторів, соціальна, гуманітарна та інша допомога — 300 тисяч гривень;

надання окремих послуг медичного характеру — 100 тисяч;

організація процесу диджиталізації та цифрової грамотності переселенців — 100 тисяч;

розробка й виготовлення інформаційно-розʼяснювальних матеріалів про права, доступні соціальні послуги, гарячі лінії, контакти органів соцзахисту й актуальні програми підтримки для людей похилого віку, людей з інвалідністю, багатодітних і прийомних сімей — 100 тисяч;

проведення заходів щодо культурного, творчого й мистецького потенціалу ВПО — 50 тисяч;

здійснення освітніх, навчальних і мотиваційних заходів для сприяння подальшому працевлаштуванню жителів — 50 тисяч.

Зауважимо, що наразі чотири центри підтримки ВПО Маріупольського району “Серце Сходу” діють у Києві, Львові й Дніпрі. Поки відкривати нові в районній адміністрації не планують. Утім, зазначають, що ще можуть повернутися до цього питання.

“Станом на теперішній час відкриття нових гуманітарних хабів та центрів підтримки не передбачається. Відповідні заходи програмними документами не визначені. Водночас зазначене питання може бути розглянуто додатково в разі виникнення відповідної потреби та наявності фінансового забезпечення”, — розповіли в Маріупольській РДА.

