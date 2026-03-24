Профінансувати простори планують із бюджетів громад району. Більшу частину суми мають спрямувати на роботу центру у Дніпрі.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Програми підтримки та інтеграції ВПО Маріупольського району на 2026 рік.
Згідно з документом, на функціонування осередків підтримки ВПО Маріупольського району “Серце Сходу” загалом заклали 2 мільйони гривень. Це кошти від громад.
“Фінансування зазначених центрів підтримки та хабів Маріупольською РДА не здійснюється”, — повідомили у Маріупольській районній державній адміністрації у відповідь на запит журналістів Вільного Радіо.
Більшу частину грошей — 1,3 мільйона гривень — передбачили для центру підтримки у Дніпрі. Попередньо їх розподілили на:
Решта 700 тисяч гривень має піти на організацію стабільної роботи центрів “Серце Сходу” й надання послуг жителям загалом. Це:
Зауважимо, що наразі чотири центри підтримки ВПО Маріупольського району “Серце Сходу” діють у Києві, Львові й Дніпрі. Поки відкривати нові в районній адміністрації не планують. Утім, зазначають, що ще можуть повернутися до цього питання.
“Станом на теперішній час відкриття нових гуманітарних хабів та центрів підтримки не передбачається. Відповідні заходи програмними документами не визначені. Водночас зазначене питання може бути розглянуто додатково в разі виникнення відповідної потреби та наявності фінансового забезпечення”, — розповіли в Маріупольській РДА.
