У Бахмутській ВА реорганізують три комунальні підприємства та приєднують їх до інших (деталі)

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Бахмутське тролейбусне депо, “Бахмутський комбінат комунальних підприємств” та Опитненське КП “Прогрес” припиняють своє існування. У місцевій ВА з початку 2026 року працюють над реорганізацією цих підприємств — їх об’єднують з іншими КП. Розповідаємо, скільки людей у цих КП ще працювали.
Про закриття комунальних підприємств журналістам Вільного Радіо розповіли у Бахмутській міській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.
Реорганізацію бахмутських комунальних підприємств у ВА почали, щоб заощадити бюджетні кошти в умовах окупації громади та війни. Зокрема, хочуть остаточно скоротити такі КП:
Зазначимо, журналісти Вільного Радіо показували який вигляд мало бахмутського тролейбусного депо у березні 2024 року.
За даними аналітичної системи Youcontrol, на момент написання матеріалу усі три комунальні підприємства (Опитненський “Прогрес”, “Бахмутський ККП” та “Бахмутелектротранс”) знаходяться у статусі “припинення діяльності юридичної особи”, ці процеси не завершилися.
Нагадаємо, станом на кінець весни 2026 року у Бахмутській міській раді та її структурних підрозділах продовжують працювати 147 людей. У самій Бахмутській міській раді працюють 59 людей, а у її структурних підрозділах — 88.