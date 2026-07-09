У Бахмутській ВА реорганізують три комунальні підприємства та приєднують їх до інших (деталі)

Тролейбусний парк у Бахмуті у березні 2024 року. Фото з окупаційних джерел

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Бахмутське тролейбусне депо, “Бахмутський комбінат комунальних підприємств” та Опитненське КП “Прогрес” припиняють своє існування. У місцевій ВА з початку 2026 року працюють над реорганізацією цих підприємств — їх об’єднують з іншими КП. Розповідаємо, скільки людей у цих КП ще працювали.

Про закриття комунальних підприємств журналістам Вільного Радіо розповіли у Бахмутській міській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Реорганізацію бахмутських комунальних підприємств у ВА почали, щоб заощадити бюджетні кошти в умовах окупації громади та війни. Зокрема, хочуть остаточно скоротити такі КП:

Опитненський “Прогрес” , який працював в однойменному селищі: його приєднають до “Бахмутської житлової управляючої компанії”. На момент написання матеріалу підприємство ще перебувало на етапі підготовки до перевірок органами контролю. На початку 2026 року тут формально числилися у штаті двоє людей, але фактично працювала лише одна людина;

“Бахмутелектротранс” (тролейбусне депо) хочуть приєднати до КП “Бахмут-Вода”. На момент написання матеріалу це підприємство не працює. Ще у 2025 році тут скоротили 25 людей, які залишалися у штаті: 4 — за власним бажанням, ще 21 — у зв’язку зі скороченням штату (крім людей, яких мобілізували до лав ЗСУ, але їх кількість ВА не уточнила);

Зазначимо, журналісти Вільного Радіо показували який вигляд мало бахмутського тролейбусного депо у березні 2024 року.

“Бахмутський комбінат комунальних підприємств” теж приєднують до КП “Бахмут-Вода”. На початку 2026 року штатний розпис КП складав 6,5 посад, але, як запевняють у ВА, фактично працювали лише 3 людини.

За даними аналітичної системи Youcontrol, на момент написання матеріалу усі три комунальні підприємства (Опитненський “Прогрес”, “Бахмутський ККП” та “Бахмутелектротранс”) знаходяться у статусі “припинення діяльності юридичної особи”, ці процеси не завершилися.

Нагадаємо, станом на кінець весни 2026 року у Бахмутській міській раді та її структурних підрозділах продовжують працювати 147 людей. У самій Бахмутській міській раді працюють 59 людей, а у її структурних підрозділах — 88.