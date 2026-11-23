"Пункт незламності" на Донеччині. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

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За словами начальника Черкаської військової адміністрації, жителі громади не мають проблем із теплом завдяки індивідуальним системам опалення. Закупати паливо їм частково допомагають благодійники. Водночас у кожному старостаті, а також у самому Черкаському діють “пункти незламності”. Загалом їх шість, але за потреби в громаді можуть розгорнути ще чотири.

Про це начальник Черкаської селищної військової адміністрації Олексій Кривоконь розповів журналістам Вільного Радіо.

За словами посадовця, у громаді немає централізованого опалення, але в будинках жителів встановлені індивідуальні системи обігріву. Закупати паливо для них частково допомагають благодійники. Зокрема, понад 1300 місцевих і зареєстрованих у громаді переселенців подалися на отримання 19 400 грн “Зимової підтримки”. За 708 заявами її профінансувала громадська організація “Аваліст”. Ще для понад 600 заявників кошти шукають.

“Їхні документи підвантажені й просто висять у кластері. Зараз ми шукаємо для цих людей тих, хто задовольнить їхні потреби. Минулого року була подібна ситуація, і все було нормально. У всіх залишаються кошти. Власне кажучи, вони вже виділені й запрограмовані. Просто десь перерозподіл пройде, бо деякі населені пункти увійшли вже до зони окупації або в зону 0-20 (20-кілометрова прифронтова зона, — ред.)”, — розповів Олексій Кривоконь.

На випадок аварійних ситуацій у громаді діють “пункти незламності”. По одному з них працює в кожному із чотирьох її старостатів, а ще два розгорнули в адмінцентрі громади — селищі Черкаському. За словами начальника ВА, “пункти незламності” забезпечені альтернативними джерелами живлення, акумуляторами, генераторами, а також водою й чаєм. За потреби громада має ресурси й на додаткові пункти.

“Іще чотири готові легко розгорнути: у нас ще є матеріальна база для цього. Ми її тримаємо, бо просто виходить обладнання з ладу частенько, але за потреби можемо розгорнути ще. Уже мали такий досвід у Новоселівці, бо довгий час не було електроенергії”, — каже посадовець.

Нагадаємо, за даними обласної влади, на початок листопада Донеччина була готова до опалювального сезону. Утім, для більш як 60% регіону тепло не мали подавати на тлі посилених російських ударів. Натомість для місцевих планували розгорнути “пункти незламності” та осередки обігріву, а ще зробити запаси твердого палива.