Укриття. Ілюстративне фото: Краматорська МВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У селищі Черкаське Краматорського району планують придбати мобільне укриття з додатковим захистом. На його придбання і встановлення готові віддати 6 мільйонів гривень із місцевого бюджету.

Про цю закупівлю журналісти Вільного Радіо дізналися з електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Яким має бути укриття

За документами, йдеться про повноцінну захисну споруду із залізобетонних блок-модулів. Вона повинна мати щонайменше два окремі виходи, кожен із тамбуром. Входи облаштовують із поворотом під кутом — це потрібно, щоб зменшити вплив вибухової хвилі. Двері мають бути герметичними та витримувати тиск не менш ніж 100 кПа — це рівень ударної хвилі від вибухів. Всередині передбачають протипожежні двері між зонами.

Окремо прописали й розміри: площа укриття має бути не менш як 33 квадратні метри, а на одну людину — щонайменше 0,6 “квадрата”. Тобто в такому укритті зможуть одночасно перебувати близько пів сотні людей.

Укриття планують посилити габіонами — це конструкції з металевої сітки, заповнені камінням або ґрунтом. Вони працюють як додатковий бар’єр від уламків і вибухової хвилі.

В документації зазначають, що укриття має бути новим, не використаним раніше.

Постачальник повинен не лише доставити конструкцію, а й встановити її. Також він повинен надати гарантію на споруду — щонайменше 2 роки. А всі матеріали мають відповідати державним стандартам цивільного захисту.

Встановити укриття планують не пізніше липня 2026 року.

Подати пропозиції учасники можуть до 6 травня. Цього ж дня планують провести аукціон.

Раніше ми писали, що у Черкаському вже навесні 2026-го планували встановити нове напівпідземне укриття з опаленням, світлом і туалетом.