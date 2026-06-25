Хліб. Ілюстративне фото: Pixabay

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На червень 2026-го у Донецькій області залишилося три підприємств, які продовжують пекти хліб — менше десятої частини від усіх виробників до повномасштабного вторгнення. Скільки продукції вони виробляють та чи є дефіцит з хлібом у регіоні — читайте далі.

Про ситуацію з хлібопекарською галуззю Вільному Радіо розповіла заступниця директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ОДА Олена Рибакова.

За її даними, до початку відкритого вторгнення на території Донецької області працювали 32 підприємства хлібопекарської галузі. У 2021-му там виробили 30 тисяч тонн хлібобулочних виробів. За часів повномасштабної агресії Росії кількість таких підприємств почала зменшуватися.

Так, внаслідок бойових дій закрилися 13 підприємст, ще чотири — евакуювали свої потужності до більш безпечних регіонів України. Інші — 12 виробників — залишилися на тимчасово окупованих територіях області.

На кінець червня 2026-го на підконтрольній уряду частині Донеччини працюють, попри перебої з логістикою, постачанням води, газу та електрики, три хлібопекарських підприємства. На місяць вони виробляють майже 111 тонн продукції.

Крім того, на власних потужностях печуть хліб чотири торгівельних підприємства. Також цю продукцію постачають фахівці хлібопекарської галузі з сусідніх областей та надають мешканцям області як гуманітарну допомогу.

“Потреба у споживанні населенням області (на сьогодні проживає 135 тис. людей) у хлібобулочних виробах складає 1,1 тис. тонн в місяць. Враховуючи те, що крім власного виробництва, на територію області хліб завозиться з інших регіонів та надається населенню у вигляді гуманітарної допомоги, на сьогодні дефіциту цієї продукції в області немає”, — зазначила Рибакова.

Нагадаємо, Мінекономіки 24 червня переглянуло критерії визначення підприємств, які мають критичне значення для економіки, а тому — можуть бронювати своїх співробітників від мобілізації. Зміни торкнулися агробізнесу, лісових господарств, а також вимог до рівня оплати праці.