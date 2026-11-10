У ДонОВА спрямували ще понад 27 мільйонів на підтримку захисників: скільки за 2026 рік загалом

Українські військові. Ілюстративне фото: Повітряні сили ЗСУ

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Підрозділи Сил оборони України, які захищають Донецьку область, отримають додаткову субвенцію від обласної влади — їм направлять ще 27,6 мільйона гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області 10 листопада.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Загалом від початку року в ДонОВА вже спрямували майже два мільярди гривень на підтримку оборонців, уточнив Вадим Філашкін.

“Серед головних питань порядку денного залишаються оборона регіону, безпека жителів та підтримка військових. Розглянули оперативну обстановку, стан мобілізаційних заходів і взаємодію територіальних громад із Силами оборони”, — доповнив посадовець.

Це вже друга підтримка військових від обласної влади за листопад 2026 року: раніше, 3 числа, на їхні потреби направили ще 32 мільйони гривень.

Нагадаємо, російська армія нарощує тиск на півночі Донеччини, збільшуючи кількість піхоти, артилерії та точок запуску дронів. Загарбники намагаються повернути позиції, які втратили на Лиманському напрямку внаслідок операції “Вівальді”, хоч погода і стала менш сприятливою для штурмових дій.