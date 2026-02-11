Газопостачання. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Внаслідок нової російської атаки по газовій інфраструктурі у Дружківській громаді обмежили газопостачання. Місцева влада не надає подробиць стосовно наслідків ударів, але запевнює, що над стабілізацією ситуації вже працюють.

Оновлено: жителів Дружківки в Донецькоблгазі закликали перекрити газові крани перед своїми приладами.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської ВА.

“Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкти газової інфраструктури. У зв’язку з цим тимчасово призупинено газопостачання. Відповідні служби працюють над стабілізацією ситуації. З міркувань безпеки деталі не розголошуються”, — пишуть у Дружківській міській ВА.

Там зазначили, що обстріли об’єктів життєзабезпечення набули системного характеру та створюють пряму загрозу для цивільних мешканців громади.

“Перебування на території громади залишається небезпечним.Закликаємо мешканців скористатися можливістю евакуації до більш безпечних регіонів України”, — уточнила місцева влада.

Звертатися з питань евакуації громадян закликали за номерами:

+380 99 227 23 87

+380 50 183 51 01

Це не перша атака по газовій інфраструктурі Донеччини за опалювальний період 2025-2026. 30 січня внаслідок обстрілу постраждав магістральний газопровід у Краматорському районі, через що до всієї Дружківської громади призупинили газопостачання.

Нагадаємо, від 10:00 у Краматорській громаді скоротили подачу води до окремих населених пунктів через ремонтні роботи. Обмеження стосуються як самого Краматорська, так і двох селищ.