У Дружківці немає води через ремонтні роботи

Відключення води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У місті Дружківка на Донеччині тимчасово відсутнє водопостачання. Причина — ремонтні роботи. Відновити подачу води обіцяють після усунення проблем.

Про це повідомили на сайті Дружківської міської військової адміністрації.

Місцевий водоканал Дружківки, який відповідає за водопостачання та водовідведення попередив, що води наразі немає в усьому місті.

Комунальники проводять ремонтні роботи і обіцяють відновити водопостачання після усунення проблем.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби війська країни-агресорки атакували усього чотири населені пункти Донеччини. Зокрема, окупанти били і по Дружківці, де зараз відсутнє водопостачання.

