Відсутня подача води у Дружківці. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

8 березня 2026 року в Дружківці скасували ранкову подачу води. У місті також відсутнє електропостачання, його обіцяють відновити 9 березня.

Про відсутність ранкової подачі води повідомили на сайті Дружківської міської військової адміністрації.

Подача води у Дружківці була в суботу, 7 березня, до 20-ої години. Після цього водопостачання відсутнє.

Комунальники не повідомили, коли вийде відновити подачу води.

Нагадаємо, що через постійні обстріли та близькість до лінії фронту Дружківка залишилася без електропостачання орієнтовно до 9 березня 2026 року.

Станом на початок лютого 2026-го в прифронтовій Дружківці мешкали близько 14,3 тисячі цивільних. Через погіршення безпекової ситуації люди продовжують покидати як місто, так і громаду.