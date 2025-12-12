Дружківка й Костянтинівка на мапі бойових дій. Cкриншот Вільного Радіо з аналітичного порталу DeepState

У п’ятницю, 12 грудня 2025 року, війська країни-агресорки атакували Дружківку й Костянтинівку на Донеччині. Вдень було відомо про двох загиблих. За уточненою інформацією, ще семеро цивільних зазнали поранень.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

На Дружківку загарбники скерували FPV-дрони — вони поцілили в цивільний транспорт. У результаті шестеро людей дістали поранень. У місті пошкоджені три автівки.

У Костянтинівці стало відомо про ще одного пораненого. Раніше очільник місцевої військової адміністрації Сергій Горбунов уже повідомляв про двох загиблих і руйнування в житловому секторі внаслідок авіаудару.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 11 грудня 2025 року, через обстріли на Донеччині загинули двоє цивільних і ще троє дістали поранень. Зокрема, постраждалі були в Дружківці й Костянтинівці.