Фейковий "ексмер" Маріуполя Олег Моргун. Фото: з російських джерел

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Українське слідство вважає, що колишній псевдомер окупованого Маріуполя Олег Моргун причетний до “націоналізації” понад 3,7 тисячі квартир та будинків місцевих жителів. Йому оголосили заочно підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Що відомо про псевдопосадовця – читайте далі.

Про підозру повідомили у прокуратурі Донецької області.

Правоохоронці традиційно не вказують імені фігуранта, однак із матеріалів справи можна дійти висновку, що йдеться про так званого “колишнього мера” Маріуполя Олега Моргуна. Він – екскерівник Новоазовського районного відділу ГУ МВС України в Донецькій області.

За даними прокуратури, з початку вторгнення Росії в Україну чоловік активно співпрацює з окупантами на керівних посадах. У листопаді 2023-го ставленики Кремля призначили його “в.о голови муніципального округу Маріуполя”. На цій псевдопосаді він за понад 2 роки підписав і ввів у дію 39 рішень про взяття на облік 3 790 квартир та будинків місцевих мешканців як “безхазяйного майна”.

“Це дозволило окупаційному режиму вилучити житло у законних господарів без їхньої згоди та передати до “муніципальної власності”. Його дії створили ілюзію правомірності роботи фейкових комісій, що займаються обстеженням “покинутих” осель”, — пояснюють правоохоронці.

Олегу Моргуну заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою людей (ч. 1 ст. 438 КК України). Нині він у розшуку.

Що ще відомо про “ексмера” окупованого Маріуполя Олега Моргуна

Олег Моргун — 58-річний уродженець села Садківці на Вінниччині. Все життя чоловік працював у правоохоронних органах. Влітку 2014-го його призначили в.о. начальника Маріупольського управління МВС у Донецькій області замість викраденого терористами начальника ГУ УМВС в Маріуполі Валерія Андрущука.

Тоді ж Моргун перейшов на бік проросійських бойовиків так званої “ДНР”. У 2017 році Моргуна заочно засудили до 11 років ув’язнення за участь в терористичній організації.

За період окупації Донеччини, Олег Моргун очолював фейкові “адміністрації” Новоазовського району та Ясинуватої, а із січня 2023 року працював “мером” Маріуполя.

У червні 2025 року українська РНБО наклала на Моргуна безстрокові санкції за 18 пунктами.

Того ж року Олега Моргуна звільнили із посади окупаційного “мера” Маріуполя, а на його місце призначили росіянина Антона Кольцова.

Нагадаємо, колишню голову Кальчицької громади Надію Рибкіну заочно засудили за колабораційну діяльність. До початку повномасштабної війни вона майже 16 років очолювала сільраду, у 2020 році втретє виграла місцеві вибори та стала головою громади. Після окупації частини Донеччини посадовиця залишилася на керівній посаді, але вже під контролем загарбників.