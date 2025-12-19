Ялинка у Добропіллі до повномасштабного вторгнення, 2021 рік. Фото: Facebook / Добропільська міська рада

На підконтрольній Україні території області цьогоріч не встановлюватимуть ялинок на центральних площах. Водночас у Слов’янську з’явилися кілька ялинок у парку і на вокзалі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповідей низки військових адміністрацій Донеччини на інформаційні запити.

Цього року на головних площах підконтрольних українській владі міст і селищ Донеччини не розміщуватимуть новорічних ялинок. Без них вирішили обійтися, зокрема, Андріївська, Мирноградська, Добропільська, Олександрівська, Краматорська, Святогірська, Новодонецька, Черкаська, Білозерська та Дружківська громади.

Так, у Новодонецькій селищній громаді пояснили, що зараз встановлення ялинок не передбачене через вимоги законодавства та обмеження воєнного стану. А у Білозерській громаді додали, що святкове дерево не ставитимуть через близькість до зони бойових дій.

Рішення громад узгоджуються з дорученням начальника обласної військової адміністрації від 27 вересня 2023 року № 29/9-23. Документ передбачає обмеження на проведення масових заходів у населених пунктах області під час дії воєнного стану.

Водночас у Слов’янську все ж з’явилися дві новорічні ялинки, хоч і не на центральній площі. Одну з них встановили у Шовковичному парку 6 грудня 2025 року. Її місту передали спонсори. Дерево перейшло у власність військової адміністрації. Кошти з місцевого бюджету на його придбання не використовували. Працівники комунальних служб встановили ялинку та прикрасили її іграшками й гірляндами, які збереглися з попередніх років.

Новорічна ялинка у Слов’янську, 6 грудня 2025 року. Фото: Суспільне Донбас

Іншу ялинку розмістили на залізничному вокзалі Слов’янська.

Ще одну живу ялинку 14 грудня встановили біля стели на вʼїзді в Донецьку область. Дерево привезли волонтери, а ідею його встановлення втілив волонтер із Павлограда Анатолій Таран.

Ялинка біля стели Донецької області у 2025 році. Фото: Роман Потапенко для Бахмут.IN.UA

Ялинку прикрасили іграшками, які виготовили волонтери з різних регіонів України. Одну з прикрас передав помічник президента Фінляндії.

Раніше ми розповідали, як діти з Донецької області можуть отримати новорічні подарунки від благодійників.