На підконтрольній Україні території області цьогоріч не встановлюватимуть ялинок на центральних площах. Водночас у Слов’янську з’явилися кілька ялинок у парку і на вокзалі.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповідей низки військових адміністрацій Донеччини на інформаційні запити.
Цього року на головних площах підконтрольних українській владі міст і селищ Донеччини не розміщуватимуть новорічних ялинок. Без них вирішили обійтися, зокрема, Андріївська, Мирноградська, Добропільська, Олександрівська, Краматорська, Святогірська, Новодонецька, Черкаська, Білозерська та Дружківська громади.
Так, у Новодонецькій селищній громаді пояснили, що зараз встановлення ялинок не передбачене через вимоги законодавства та обмеження воєнного стану. А у Білозерській громаді додали, що святкове дерево не ставитимуть через близькість до зони бойових дій.
Рішення громад узгоджуються з дорученням начальника обласної військової адміністрації від 27 вересня 2023 року № 29/9-23. Документ передбачає обмеження на проведення масових заходів у населених пунктах області під час дії воєнного стану.
Водночас у Слов’янську все ж з’явилися дві новорічні ялинки, хоч і не на центральній площі. Одну з них встановили у Шовковичному парку 6 грудня 2025 року. Її місту передали спонсори. Дерево перейшло у власність військової адміністрації. Кошти з місцевого бюджету на його придбання не використовували. Працівники комунальних служб встановили ялинку та прикрасили її іграшками й гірляндами, які збереглися з попередніх років.
Іншу ялинку розмістили на залізничному вокзалі Слов’янська.
Ще одну живу ялинку 14 грудня встановили біля стели на вʼїзді в Донецьку область. Дерево привезли волонтери, а ідею його встановлення втілив волонтер із Павлограда Анатолій Таран.
Ялинку прикрасили іграшками, які виготовили волонтери з різних регіонів України. Одну з прикрас передав помічник президента Фінляндії.
