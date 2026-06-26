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Краматорський “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1” замовив розробку проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту нежитлової будівлі у місті Хуст, що на Закарпатті. За ці послуги з міського бюджету Краматорська заплатять понад 1 мільйон гривень. Роботи виконуватиме фірма-земляк, яку обрали без конкуренції на торгах.

Інформацію про закупівлю журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro. Закупівлю проводить Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Краматорська.

Будівля, на ремонт якої чекають проєктно-кошторисну документацію, розташована на вулиці Карпатської Січі, 57 у Хусті. Це район з низькоповерховою забудовою. Раніше в приміщенні знаходилася районна стоматологічна поліклініка, втім там уже пропонували оренду приміщень за 1 гривню, бо не використовують ці площі. Підрядник має підготувати всю документацію до 31 грудня 2026 року.

Договір уклали без проведення відкритих торгів, звернулись напряму до ТОВ “Ескоінжиніринг”.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ “Ескоінжиніринг” зареєстрували у 2017 році в Краматорську. Компанію очолює Ірина Іванєєва. Підприємство має невеликий статутний капітал (10 тисяч гривень), і працює у сфері архітектури та будівельного проєктування.

Окрім цього, у переліку послуг компанії також є будівництво житлових і нежитлових будівель, електромонтажні, штукатурні та інші роботи, пов’язані з ремонтом і зведенням об’єктів.

За час роботи компанія брала участь щонайменше у 253 закупівлях у системі Prozorro. Найбільші обсяги державних підрядів вона отримала у 2025 році — загалом понад 8 мільйонів гривень.

Ми намагалися зв’язатися з представниками медзакладу, щоб дізнатися деталі щодо призначення будівлі та подальших планів ремонту, однак там відмовилися коментувати ситуацію, зазначивши, що отримати інформацію можна лише через офіційний запит. Опрацювання такого запиту потребує до 5 робочих днів, тож після отримання відповіді редакція доповнить матеріал.

Нагадаємо, у Хусті вже облаштований гуртожиток для переселенців, де можуть проживати близько 100 евакуйованих людей. Також до міста релокували Донбаську державну машинобудівну академію разом із двома фаховими коледжами — Краматорським і Дружківським.

А приблизно за 100 км — Перечин, де також багато краматорців — сюди релокувались Перший Краматорський ліцей, а також дитячий садок №3 “Калинка” з тої ж громади.