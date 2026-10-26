Компенсації за зруйноване житло в Комарській громаді: новий перелік адрес

Наслідки обстрілу села Піддубне Комарської громади, травень 2025 року. Фото: Волноваська РДА

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Від Зеленого Гаю та Шевченка до Піддубного й Воскресенки — у Комарській громаді погодили нові компенсації за житло, знищене внаслідок російської агресії. Загалом затвердили 26 рішень щодо 25 адрес у восьми населених пунктах. Публікуємо повний перелік.

Про погодження виплат журналісти Вільного Радіо дізналися з розпоряджень в.о. начальника Комарської сільської військової адміністрації Дмитра Загорулька від 30 вересня, 7 жовтня та 14 жовтня 2026 року.

За якими адресами в Комарській громаді погодили компенсації за знищене житло

Після 25 вересня 2026 року в Комарській громаді ухвалили ще три розпорядження щодо компенсацій за знищену нерухомість у межах програми “єВідновлення”.

Загалом у цих документах затвердили 26 позитивних рішень щодо 25 різних адрес. Різниця виникла через те, що два окремі рішення стосуються однієї квартири — у селищі Зелений Гай на вулиці Захисників України, 9, квартира 13. До нового переліку увійшли такі адреси:

Селище Зелений Гай — 11 адрес:

вулиця Шкільна, 1;

вулиця Шкільна, 1а;

вулиця Захисників України, 2;

вулиця Захисників України, 9, квартира 9;

вулиця Захисників України, 9, квартира 13;

вулиця Захисників України, 11, квартира 1;

вулиця Захисників України, 11, квартира 6;

вулиця Захисників України, 13, квартира 11;

вулиця Соборна, 26;

вулиця Соборна, 39А;

вулиця Ювілейна, 35.

Селище Шевченко — 4 адреси:

вулиця Захисників України, 12;

вулиця Захисників України, 80;

вулиця Шевченка, 36;

вулиця Сонячна, 8, квартира 1.

Село Піддубне — 4 адреси:

вулиця Новолісна, 3;

вулиця Новолісна, 8;

вулиця Івана Циганка, 54;

проспект Віталія Остренка, 22-Б.

Село Воскресенка — 2 адреси:

вулиця Центральна, 80;

вулиця Сонячна, 77.

Село Мирне — 1 адреса:

вулиця Захисників України, 2.

Село Комар — 1 адреса:

вулиця Галини Бородавко, 63.

Селище Перебудова — 1 адреса:

вулиця Набережна, 40.

Село Андріївка-Клевцове — 1 адреса:

вулиця Дружби, 312.

Частину рішень ухвалили після повторного розгляду заяв, які раніше призупиняли. Загалом таких рішень — 17.

Водночас у документах є й інші рішення. Зокрема, комісія відмовила в компенсації за однією із заяв, а також затвердила три рішення про зупинення розгляду заяв.

Нагадаємо, що переселенцям з Комарської громади, які нині мешкають у Дніпропетровській області, пропонують фінансову підтримку від благодійників. Нині триває попередня реєстрація на таку допомогу.