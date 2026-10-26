 Компенсації за зруйноване житло в Комарській громаді: новий перелік адрес
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У Комарській громаді ще 26 жителям погодили компенсації за знищене житло (перелік)

Олена Русінова
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Від Зеленого Гаю та Шевченка до Піддубного й Воскресенки — у Комарській громаді погодили нові компенсації за житло, знищене внаслідок російської агресії. Загалом затвердили 26 рішень щодо 25 адрес у восьми населених пунктах. Публікуємо повний перелік.

Про погодження виплат журналісти Вільного Радіо дізналися з розпоряджень в.о. начальника Комарської сільської військової адміністрації Дмитра Загорулька від 30 вересня, 7 жовтня та 14 жовтня 2026 року.

За якими адресами в Комарській громаді погодили компенсації за знищене житло

Після 25 вересня 2026 року в Комарській громаді ухвалили ще три розпорядження щодо компенсацій за знищену нерухомість у межах програми “єВідновлення”.

Загалом у цих документах затвердили 26 позитивних рішень щодо 25 різних адрес. Різниця виникла через те, що два окремі рішення стосуються однієї квартири — у селищі Зелений Гай на вулиці Захисників України, 9, квартира 13. До нового переліку увійшли такі адреси:

Селище Зелений Гай — 11 адрес:

  • вулиця Шкільна, 1;
  • вулиця Шкільна, 1а;
  • вулиця Захисників України, 2;
  • вулиця Захисників України, 9, квартира 9;
  • вулиця Захисників України, 9, квартира 13;
  • вулиця Захисників України, 11, квартира 1;
  • вулиця Захисників України, 11, квартира 6;
  • вулиця Захисників України, 13, квартира 11;
  • вулиця Соборна, 26;
  • вулиця Соборна, 39А;
  • вулиця Ювілейна, 35.

Селище Шевченко — 4 адреси:

  • вулиця Захисників України, 12;
  • вулиця Захисників України, 80;
  • вулиця Шевченка, 36;
  • вулиця Сонячна, 8, квартира 1.

Село Піддубне — 4 адреси:

  • вулиця Новолісна, 3;
  • вулиця Новолісна, 8;
  • вулиця Івана Циганка, 54;
  • проспект Віталія Остренка, 22-Б.

Село Воскресенка — 2 адреси:

  • вулиця Центральна, 80;
  • вулиця Сонячна, 77.

Село Мирне — 1 адреса:

  • вулиця Захисників України, 2.

Село Комар — 1 адреса:

  • вулиця Галини Бородавко, 63.

Селище Перебудова — 1 адреса:

  • вулиця Набережна, 40.

Село Андріївка-Клевцове — 1 адреса:

  • вулиця Дружби, 312.

Частину рішень ухвалили після повторного розгляду заяв, які раніше призупиняли. Загалом таких рішень — 17.

Водночас у документах є й інші рішення. Зокрема, комісія відмовила в компенсації за однією із заяв, а також затвердила три рішення про зупинення розгляду заяв. 

Нагадаємо, що переселенцям з Комарської громади, які нині мешкають у Дніпропетровській області, пропонують фінансову підтримку від благодійників. Нині триває попередня реєстрація на таку допомогу.

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