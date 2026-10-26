Компенсації за зруйноване житло в Комарській громаді: новий перелік адрес

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Від Зеленого Гаю та Шевченка до Піддубного й Воскресенки — у Комарській громаді погодили нові компенсації за житло, знищене внаслідок російської агресії. Загалом затвердили 26 рішень щодо 25 адрес у восьми населених пунктах. Публікуємо повний перелік.
Про погодження виплат журналісти Вільного Радіо дізналися з розпоряджень в.о. начальника Комарської сільської військової адміністрації Дмитра Загорулька від 30 вересня, 7 жовтня та 14 жовтня 2026 року.
Після 25 вересня 2026 року в Комарській громаді ухвалили ще три розпорядження щодо компенсацій за знищену нерухомість у межах програми “єВідновлення”.
Загалом у цих документах затвердили 26 позитивних рішень щодо 25 різних адрес. Різниця виникла через те, що два окремі рішення стосуються однієї квартири — у селищі Зелений Гай на вулиці Захисників України, 9, квартира 13. До нового переліку увійшли такі адреси:
Селище Зелений Гай — 11 адрес:
Селище Шевченко — 4 адреси:
Село Піддубне — 4 адреси:
Село Воскресенка — 2 адреси:
Село Мирне — 1 адреса:
Село Комар — 1 адреса:
Селище Перебудова — 1 адреса:
Село Андріївка-Клевцове — 1 адреса:
Частину рішень ухвалили після повторного розгляду заяв, які раніше призупиняли. Загалом таких рішень — 17.
Водночас у документах є й інші рішення. Зокрема, комісія відмовила в компенсації за однією із заяв, а також затвердила три рішення про зупинення розгляду заяв.
Нагадаємо, що переселенцям з Комарської громади, які нині мешкають у Дніпропетровській області, пропонують фінансову підтримку від благодійників. Нині триває попередня реєстрація на таку допомогу.