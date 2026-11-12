Скільки житлових сертифікатів погодили у Костянтинівській громаді на листопад 2026 року

Костянтинівка у період з вересня 2025-го по січень 2026 року. Фото: 24 ОМБр

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Комісії при Костянтинівській міській ВА від 2 по 8 листопада 2026 року визнали зруйнованими загалом 58 будинків приватних та багатоквартирних будинків, а також погодили мешканцям компенсації за втрачене житло. Від початку роботи комісій загальна вартість компенсації перевищила 11 мільярдів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

За вказаний тиждень власники квартир отримали 281 сертифікат на 277 млн грн, а власники приватних будинків — 46 сертифікатів на 53 млн грн. Загалом це 327 сертифікатів на 330 млн грн.

Зруйнованими на території громади визнали 49 приватних будинків і дев’ять багатоквартирних. Адреси цих багатоповерхівок журналісти Вільного Радіо розкрили в окремому матеріалі за посиланням.

“Загалом від початку роботи комісій мешканцям Костянтинівської громади видано 9552 житлові сертифікати на придбання нового житла. Загальна сума компенсації перевищила 11 млрд. 304 млн. грн. За цей час зруйнованими визнано 2465 будинків, серед яких 2019 приватних та 446 багатоквартирних”, — підсумували проміжні результати “єВідновлення” на території громади у Костянтинівській міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, на листопад 2026-го в зоні примусової евакуації на Донеччині досі перебувають більш як 1,2 тисячі дітей. Найбільше їх залишається у Словʼянській громаді.