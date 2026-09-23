У Костянтинівській громаді 23 вересня ще 14 багатоквартирних будинків визнали знищеними

Костянтинівка у період з вересня 2025-го по січень 2026 року. Фото: 24 ОМБр

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Ще 14 адрес багатоквартирних будинків, які розташовані у Костянтинівці, поповнили перелік офіційно визнаних знищеними після дистанційного обстеження. Профільна комісія оновила відповідний перелік у середу, 23 вересня: тепер у ньому загалом 383 адреси. Розповідаємо, мешканці яких багатоповерхівок міста тепер мають підстави на отримання компенсації “єВідновлення”.

Оновлений перелік опублікували на офіційному сайті Костянтинівської міської військової адміністрації.

Так, після оновлення список офіційно визнаних зруйнованими поповнили будинки за адресами:

м. Костянтинівка, вул. Лівобережна, 59;

м. Костянтинівка, вул. Миколи Леоновича (Глинки), 3;

м. Костянтинівка, вул. Миколи Леоновича (Глинки), 4;

м. Костянтинівка, вул. Миколи Леоновича (Глинки), 5;

м. Костянтинівка, вул. Миколи Леоновича (Глинки), 6;

м. Костянтинівка, вул. Незалежності (Октябрська), 262;

м. Костянтинівка, вул. Ново Садова, 170;

м. Костянтинівка, вул. Острозького, 236;

м. Костянтинівка, вул. Острозького, 296;

м. Костянтинівка, вул. Острозького, 381;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери, 3;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери, 5;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери, 9;

м. Костянтинівка, вул. Степана Бандери, 11.

Визнання нерухомості знищеною є умовою для отримання компенсації. Власники житла за вказаними адресами можуть подати заяву через застосунок “Дія”: журналісти Вільного Радіо написали інструкцію, як це зробити.

Консультації стосовно роботи програми “єВідновлення” у Костянтинівській громаді надають телефоном: +38 (066) 349-51-30.

Нагадаємо, українські військові повністю зачистили сили росіян, які ті накопичували протягом літа в смузі відповідальності 1-го корпусу “Азов”. Захисники зірвали спроби окупантів вийти на логістичні шляхи задля оточення Дружківки та вдарити у напрямку Добропілля.