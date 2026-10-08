У Костянтинівській громаді 7 жовтня визнали знищеними ще 10 багатоквартирних будинків (адреси)

Костянтинівка у період з вересня 2025-го по січень 2026 року. Фото: 24 ОМБр

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У Костянтинівській громаді до переліку знищених через бойові дії багатоповерхівок внесли ще 10 адрес, тож їх загальна кількість зросла до 403. Його оновили 7 жовтня, додавши туди вісім адрес у самій Костянтинівці, а також ще дві — у селі Іванопілля. Це вперше, коли у громаді визнали знищеними багатоквартирні будинки поза межами міста.

Оновлений перелік опублікували на офіційному сайті Костянтинівської міської військової адміністрації.

Офіційний перелік вперше поповнили будинки за наступними адресами:

м. Костянтинівка, вул. Білих Янголів (Інтернаціональна), 314;

м. Костянтинівка, вул. Дзеркальна (Шмідта), 42;

м. Костянтинівка, вул. Злагоди (Горького), 10;

м. Костянтинівка, вул. Михайла Савчука (Пушкінська), 233;

м. Костянтинівка, вул. Торецька (Пролетарська), 156;

м. Костянтинівка, вул. Торецька (Пролетарська), 287;

м. Костянтинівка, вул. Торецька (Пролетарська), 318;

м. Костянтинівка, вул. Торецька (Пролетарська), 320;

с. Іванопілля, вул. Садова, 61;

с. Іванопілля, вул. Торецька, 34а.

Зазначимо, визнання нерухомості знищеною є умовою для отримання компенсації. Власники житла за вказаними адресами можуть подати заяву через застосунок “Дія”: журналісти Вільного Радіо написали інструкцію, як це зробити.

Консультації стосовно роботи програми “єВідновлення” у Костянтинівській громаді надають телефоном: +38 (066) 349-51-30.

Нагадаємо, напередодні представниця уповноваженого Верховної Ради з захисту прав людей, постраждалих від збройної агресії Ольга Алтуніна заявила, що розгляд кожної третьої заяви щодо знищеного в Україні житла призупинили. Журналісти Вільного Радіо в окремому матеріалі розповіли, що в такому разі потрібно робити власникам знищеної нерухомості, аби поновити своє право на компенсацію.