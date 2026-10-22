У Костянтинівці ще сім багатоквартирних будинків визнали знищеними 21 жовтня: адреси

Костянтинівка у період з вересня 2025-го по січень 2026 року. Фото: 24 ОМБр

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У Костянтинівській громаді оновили офіційний перелік багатоквартирних будинків, визнаних зруйнованими внаслідок бойових дій: тепер у ньому 410 адрес. Порівняно з попередньою версією статусу знищених набули сім нових багатоповерхівок у Костянтинівці, а ще два будинки, раніше визнані зруйнованими частково, тепер вважають зруйнованими повністю.

Оновлений перелік опублікували на офіційному сайті Костянтинівської міської військової адміністрації.

Так, у списку вперше з’явилися будинки за наступними адресами:

м. Костянтинівка, вул. Дружби (Ціолковського), 14;

м. Костянтинівка, вул. Дружби (Ціолковського), 18;

м. Костянтинівка, вул. Дружби (Ціолковського), 20;

м. Костянтинівка, пл. Перемоги, 10;

м. Костянтинівка, просп. Свободи (Ломоносова), 158;

м. Костянтинівка, просп. Свободи (Ломоносова), 160;

м. Костянтинівка, просп. Степана Бандери (Леваневського), 20.

Окремі рішення стосуються будинків на Європейській, 52 та Космонавтів, 10. Тепер всі квартири там вважають знищеними.

Зазначимо, визнання нерухомості знищеною є умовою для отримання компенсації. Власники житла за вказаними адресами можуть подати заяву через застосунок “Дія”: журналісти Вільного Радіо написали інструкцію, як це зробити.

Консультації стосовно роботи програми “єВідновлення” у Костянтинівській громаді надають телефоном: +38 (066) 349-51-30.

Нагадаємо, напередодні у Лиманській громаді оновили перелік адрес, за якими визнали знищеними домівки: усього їх 63. Це будинки у Лимані, селищах Дробишеве, Зарічне, Новоселівка, Ставки, Ямпіль, а також у селах Закітне, Крива Лука, Коровій Яр, Лозове, Озерне, Олександрівка, Торське та Шандриголове.