У Костянтинівці визнали зруйнованими ще два багатоквартирні будинки: перелік адрес

Костянтинівка у період з вересня 2025-го по січень 2026 року. Фото: 24 ОМБр

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Профільна комісія визнала ще два багатоквартирні будинки у Костянтинівці зруйнованими внаслідок бойових дій після дистанційного обстеження: тепер власники квартир за цими адресами зможуть податися на компенсації за програмою “єВідновлення”. Розповідаємо, де розташовані ці багатоповерхівки.

Оновлений перелік зруйнованих багатоквартирних будинків опублікували на офіційному сайті Костянтинівської міської військової адміністрації.

Офіційний список зруйнованих багатоквартирних будинків на території громади оновили у середу, 28 жовтня, додавши туди дві нові адреси:

м. Костянтинівка, вул. Княгині Ольги (Суворова), 20;

м. Костянтинівка, вул. Перемоги, 12.

Більша частина населених пунктів Костянтинівської громади залишається зоною активних бойових дій, тому українське законодавство дозволяє проводити там обстеження житла у дистанційному режимі, за допомогою аналізу фото- та відеодоказів.

Тому згодом перелік зруйнованих багатоповерхівок на території громади може ще розширитись. Станом на 28 жовтня у Костянтинівці така нерухомість визнана знищеною за 409 адресами, а в селі Іванопілля — ще за двома.

Зазначимо, визнання нерухомості знищеною є умовою для отримання компенсації. Власники житла за вказаними адресами можуть подати заяву через застосунок “Дія”: журналісти Вільного Радіо написали інструкцію, як це зробити.

Консультації стосовно роботи програми “єВідновлення” у Костянтинівській громаді надають телефоном: +38 (066) 349-51-30.

Нагадаємо, у Костянтинівській громаді розширили перелік жителів, які можуть отримати матеріальну допомогу з місцевого бюджету. Йдеться про дві окремі виплати: від 10 до 15 тисяч гривень на придбання твердого палива та 5 тисяч гривень для людей з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах. Подати заяви на обидві виплати можна до 10 грудня 2026 року. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як це зробити.