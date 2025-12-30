Костянтинівський напрямок та місто Костянтинівка на мапі, 13 грудня 2025 року. Фото: DeepStateMap

Війська країни-агресорки 30 грудня завдали нового удару по Костянтинівці, застосувавши ствольну артилерію. Снаряд влучив по житловому сектору міста — через його розрив загинула одна цивільна людина.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Російські військові продовжують завдавати по Костянтинівці ударів із різних видів зброї, тому, стверджує начальник міської ВА Сергій Горбунов, наразі обстежити місця влучань неможливо.

“Ворог не дає можливості навіть гідно та безпечно забирати тіла загиблих чи надавати допомогу постраждалим, вкотре підтверджуючи свою підступну тактику терору”, — пише Сергій Горбунов.

Він закликав жителів громади евакуюватися до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації просять звертатися за номером:

+38 (093) 42-01-883

Нагадаємо, у Краматорську посадили ялинку в пам’ять про волонтерів, які загинули під час евакуації цивільних. На ній, зокрема, залишили фото В’ячеслава Ільченка, засновника фонду “Незламна”, який загинув у Костянтинівці через російський удар.

Раніше у Костянтинівці дистанційно встановили факти знищення ще 13 житлових будинків внаслідок бойових дій, найбільше — на вулицях Іллінівській, Космонавтів та Дружби. Тепер власники нерухомості у цих будинках зможуть отримати державні компенсації у межах проєкту “єВідновлення”.