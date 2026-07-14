Скільки громади Донеччини заробили за перші 5 місяців 2026 року на податках з продажу товарів та надання послуг. Колаж: Вільне Радіо

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На п’ятий рік повномасштабного вторгнення лише у кількох громад Донеччини ще залишилися суттєві доходи від податків з продажу товарів та надання послуг. Більшу частину цих надходжень дають податки з підакцизних товарів — тютюну та палива. За цими категоріями за перші 5 місяців 2026 року скарбниці громад області поповнилися на 78,7 млн грн.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували, скільки таких податків отримала кожна громада та яку частку вони становлять від усіх доходів, які громадам нині вдається отримувати.

Для цього тексту ми проаналізували дані державного вебпорталу бюджетів для громадян Open Budget від Міністерства фінансів України, адже не всі громади Донеччини опублікували у вільному доступі розпорядження про затвердження бюджетів на 2026 рік. Серед таких громад, наприклад, Великоновосілківська, яка публікує бюджетні паспорти про виконання та фінансування різних програм, але не сам документ про бюджет.

У цьому рейтингу ми проаналізували доходи громад з січня по травень 2026 року — це найактуальніші дані, доступні в Open Budget на дату виходу матеріалу.

До нашої добірки увійшли бюджетні надходження лише від податків з продажу товарів та надання послуг. До них входять кілька категорій податків. Найбільшу частину становлять акцизні надходження від продажу та ввезення пального, а також продажу тютюнових виробів чи інших підакцизних товарів, які продали підприємці з громади. Наприклад, Андріївська громада заробила за 5 місяців 2026 року 104 тис. грн на ввезенні пального та 8 тис. грн на продажу тютюнових виробів. Для порівняння, Бахмутська громада за цей самий період отримала лише 811 грн від продажу підакцизних товарів.

Зазначимо, на доходи бюджетів громад Донеччини безпосередньо впливає статус громад, визначений в переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Станом на кінець травня 2026 року із 46 громад Донецької області повністю окупованими визнані 19.

Для ознайомлення з детальнішою інформацією за районами натисніть тут. У Маріупольському районі окуповані усі п’ять громад — Кальчицька, Мангушська, Маріупольська, Микільська, Сартанська. У Бахмутському районі окупованими визнані всі населені пункти у двох із семи громад. Йдеться про Званівську та Світлодарську. У Бахмутській, Соледарській, Сіверській, Торецькій та Часовоярській громадах більшість населених пунктів теж мають статус окупованих, але залишаються і ті, де тривають активні бойові дії. У Волноваському районі з восьми громад шість визнані повністю окупованими. Це Волноваська, Вугледарська, Мирненська, Ольгинська, Старомлинівська та Хлібодарівська громади. У Великоновосілківській та Комарській є населені пункти, які вважаються територією активних бойових дій. У Покровському районі загалом 14 громад. Повністю окупованими визнані шість із них — Авдіївська, Курахівська, Марʼїнська, Новогродівська, Очеретинська та Селидівська. Частково окупованою є Гродівська громада, в інших її населених пунктах тривають активні бої. Як і на територіях Білозерської, Добропільської, Мирноградської, Покровської, Удачненської та Шахівської громад. І лише Криворізька громада визначається як територія можливих бойових дій. У Краматорському районі жодна з 12 громад не є повністю окупованою. Частково окупованими є Іллінівська та Костянтинівська громади, в інших населених пунктах тривають активні бойові дії. Такий самий статус мають Дружківська, Лиманська та частково Миколаївська громади. В останній більша частина належить до територій можливих бойових дій. Така сама ситуація і в Андріївській, Краматорській, Новодонецькій, Олександрівській, Святогірській, Словʼянській та Черкаській громадах.

Які громади отримують найбільші податки з підакцизних товарів і послуг

Найбільше за перші 5 місяців 2026 року на податках з продажу товарів та надання послуг заробили такі громади:

Краматорська — 44,3 млн грн. Близько половини цієї суми (23 млн грн) надійшли від продажу підакцизних товарів — тютюнових виробів та рідин. Ще 18,9 млн грн отримали від зборів за ввезення пального та 2,2 млн грн — від податку з ввезення пального.

Слов’янська — з 25 млн грн надходжень. Близько половини цієї суми надійшли від продажу тютюнових виробів, інша половина — від продажу пального.

Черкаська — з 2 178 088 грн податку. Більшу частину цієї суми (1,7 млн грн) громада отримала від податку на ввезення пального.

Втім, самі по собі ці суми не дають повної картини. Великі й більш густонаселені громади закономірно збирають більше податків, тому коректніше оцінювати акцизи у співвідношенні до загальних податкових надходжень.

За цим показником рейтинг лідерів має такий вигляд:

Гродівська селищна громада — 42%;

Черкаська селищна громада — 11,5%;

Слов’янська міська громада — 10%;

Краматорська міська громада — 9,2%;

Добропільська міська громада — 3,4%.

Розмір податку від продажу тютюну, пального та інших товарів у громадах Донеччини у співвідношенні до всіх отриманих податків за перші 5 місяців 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо

Які громади найменше або взагалі нічого не заробили за 5 місяців 2026 року на податках з товарів та послуг

Серед громад Донеччини є ще вісім, які отримують помітну (від 0,01 до 1,5%) частку доходів з продажу тютюну, пального та інших товарів:

Андріївська — 1,1%;

Миколаївська — 0,5%;

Лиманська — 0,2%;

Криворізька — 0,1%;

Костянтинівська — 0,07%;

Новогродівська — 0,03%;

Курахівська — 0,01%;

Великоновосілківська — 0,01%.

Ще десять громад Донеччини мають настільки невеликі надходження, що їхня частка від усіх податків не перевищує й сотої долі відсотка. Зокрема це:

Покровська — 2308 грн;

Маріупольська — 1415 грн;

Бахмутська — 811 грн;

Мар’їнська — 188 грн;

Мирноградська — 216 грн;

Селидівська — 174 грн;

Вугледарська — 103 грн;

Мангушська — 76 грн;

Соледарська — 48 грн;

Волноваська — 29 грн.

Для довідки: Зазначимо, більшість вищезгаданих громад станом на літо 2026 року перебувають у тимчасовій окупації. Тому економічна діяльність за українським законодавством тут неможлива. Для окупованих територій такі незначні суми можна пояснити кількома причинами, серед них: погашення податкового боргу ФОПом чи підприємством, які формально ще прив’язані до громади;

виправлення помилок у реквізитах під час сплати податків;

виправлення помилок у деклараціях за попередні роки та доплата виявленої різниці;

перенесення коштів державною казначейською службою України між бюджетними періодами;

перерахунки акцизів за попередні роки. Наприклад, підприємство евакуювалося з окупованої громади та зареєструвало свою роботу на новій підконтрольній території. Через кілька років бухгалтер подає уточнювальні декларації за попередні періоди. Паралельно з цим тривають перерахунки, після чого до бюджету надходять умовні 30-1000 грн.

Ще 16 громад Донецької області взагалі не отримали податків за цією статтею. Усі вони станом на середину 2026 року частково або повністю окуповані. Це Авдіївська, Званівська, Кальчицька, Микільська, Мирненська, Ольгинська, Очеретинська, Сартанська, Світлодарська, Сіверська, Старомлинівська, Торецька, Удачненська, Хлібодарівська, Часовоярська та Шахівська громади.

Є й унікальний випадок: у Комарській громаді система Open Budget показала “негативні доходи”. За перші 5 місяців 2026 року на податках з продажу товарів та надання послуг громада “заробила” мінус 95 гривень. Ймовірно, це борг, який залишився за цією статтею за попередній період.

Розмір податку з підакцизних товарів та послуг, який отримали громади Донецької області за перші 5 місяців 2026 року. Мапа: Вільне Радіо

Скільки податків від продажу товарів та надання послуг отримали всі громади Донецької області

За період із січня до кінця травня 2026 року бюджети громад Донецької області отримали 78,7 млн грн від цієї категорії податків. Це приблизно 5,5% від усіх податків, які громадам вдалось отримати за перші 5 місяців 2026 року.

Якщо ж співставляти цю суму з усіма доходами громад за цей період, вийде ще менша цифра — 1,5% від усіх надходжень, до яких належать і неподаткові доходи, і трансферти від держави. Останні становлять тут найбільшу частку — 3,8 млрд грн.

Отже, фінансування громад Донеччини все більше залежить від того, скільки податків держава залишає на місці та які дотації надає. Адже Донецька область залишається однією з найбільш залежних від трансфертів.

Раніше журналісти Вільного Радіо проаналізували, які громади Донецької області у 2026 році заробляють самі, а хто найбільше залежить від державної підтримки. Зокрема, за перші п’ять місяців 2026 року місцеві бюджети Донеччини отримали 6,5 млрд грн — але майже три чверті цієї суми склали державні дотації.

Робота над цим матеріалом стала можливою завдяки проєкту Fight for Facts, що реалізується за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.