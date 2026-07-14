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На п’ятий рік повномасштабного вторгнення лише у кількох громад Донеччини ще залишилися суттєві доходи від податків з продажу товарів та надання послуг. Більшу частину цих надходжень дають податки з підакцизних товарів — тютюну та палива. За цими категоріями за перші 5 місяців 2026 року скарбниці громад області поповнилися на 78,7 млн грн.
Журналісти Вільного Радіо проаналізували, скільки таких податків отримала кожна громада та яку частку вони становлять від усіх доходів, які громадам нині вдається отримувати.
Для цього тексту ми проаналізували дані державного вебпорталу бюджетів для громадян Open Budget від Міністерства фінансів України, адже не всі громади Донеччини опублікували у вільному доступі розпорядження про затвердження бюджетів на 2026 рік. Серед таких громад, наприклад, Великоновосілківська, яка публікує бюджетні паспорти про виконання та фінансування різних програм, але не сам документ про бюджет.
У цьому рейтингу ми проаналізували доходи громад з січня по травень 2026 року — це найактуальніші дані, доступні в Open Budget на дату виходу матеріалу.
До нашої добірки увійшли бюджетні надходження лише від податків з продажу товарів та надання послуг. До них входять кілька категорій податків. Найбільшу частину становлять акцизні надходження від продажу та ввезення пального, а також продажу тютюнових виробів чи інших підакцизних товарів, які продали підприємці з громади. Наприклад, Андріївська громада заробила за 5 місяців 2026 року 104 тис. грн на ввезенні пального та 8 тис. грн на продажу тютюнових виробів. Для порівняння, Бахмутська громада за цей самий період отримала лише 811 грн від продажу підакцизних товарів.
Зазначимо, на доходи бюджетів громад Донеччини безпосередньо впливає статус громад, визначений в переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Станом на кінець травня 2026 року із 46 громад Донецької області повністю окупованими визнані 19.
Найбільше за перші 5 місяців 2026 року на податках з продажу товарів та надання послуг заробили такі громади:
Втім, самі по собі ці суми не дають повної картини. Великі й більш густонаселені громади закономірно збирають більше податків, тому коректніше оцінювати акцизи у співвідношенні до загальних податкових надходжень.
За цим показником рейтинг лідерів має такий вигляд:
Розмір податку від продажу тютюну, пального та інших товарів у громадах Донеччини у співвідношенні до всіх отриманих податків за перші 5 місяців 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо
Серед громад Донеччини є ще вісім, які отримують помітну (від 0,01 до 1,5%) частку доходів з продажу тютюну, пального та інших товарів:
Ще десять громад Донеччини мають настільки невеликі надходження, що їхня частка від усіх податків не перевищує й сотої долі відсотка. Зокрема це:
Зазначимо, більшість вищезгаданих громад станом на літо 2026 року перебувають у тимчасовій окупації. Тому економічна діяльність за українським законодавством тут неможлива. Для окупованих територій такі незначні суми можна пояснити кількома причинами, серед них:
Наприклад, підприємство евакуювалося з окупованої громади та зареєструвало свою роботу на новій підконтрольній території. Через кілька років бухгалтер подає уточнювальні декларації за попередні періоди. Паралельно з цим тривають перерахунки, після чого до бюджету надходять умовні 30-1000 грн.
Ще 16 громад Донецької області взагалі не отримали податків за цією статтею. Усі вони станом на середину 2026 року частково або повністю окуповані. Це Авдіївська, Званівська, Кальчицька, Микільська, Мирненська, Ольгинська, Очеретинська, Сартанська, Світлодарська, Сіверська, Старомлинівська, Торецька, Удачненська, Хлібодарівська, Часовоярська та Шахівська громади.
Є й унікальний випадок: у Комарській громаді система Open Budget показала “негативні доходи”. За перші 5 місяців 2026 року на податках з продажу товарів та надання послуг громада “заробила” мінус 95 гривень. Ймовірно, це борг, який залишився за цією статтею за попередній період.
За період із січня до кінця травня 2026 року бюджети громад Донецької області отримали 78,7 млн грн від цієї категорії податків. Це приблизно 5,5% від усіх податків, які громадам вдалось отримати за перші 5 місяців 2026 року.
Якщо ж співставляти цю суму з усіма доходами громад за цей період, вийде ще менша цифра — 1,5% від усіх надходжень, до яких належать і неподаткові доходи, і трансферти від держави. Останні становлять тут найбільшу частку — 3,8 млрд грн.
Отже, фінансування громад Донеччини все більше залежить від того, скільки податків держава залишає на місці та які дотації надає. Адже Донецька область залишається однією з найбільш залежних від трансфертів.
Раніше журналісти Вільного Радіо проаналізували, які громади Донецької області у 2026 році заробляють самі, а хто найбільше залежить від державної підтримки. Зокрема, за перші п’ять місяців 2026 року місцеві бюджети Донеччини отримали 6,5 млрд грн — але майже три чверті цієї суми склали державні дотації.
Робота над цим матеріалом стала можливою завдяки проєкту Fight for Facts, що реалізується за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.