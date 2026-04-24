Алея Героїв у Краматорську, квітень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

У Краматорській громаді родини загиблих військових дедалі частіше намагаються перепоховати рідних через наближення фронту. Втім, зробити це можуть не всі — процедуру доводиться оплачувати самостійно, а механізму компенсацій досі немає.

Про це у коментарі для Вільного Радіо розповіла заступниця начальника управління з ветеранської політики Краматорської міської ради Ірина Берегова.

Від кінця 2024 року місцева влада видала 13 дозволів на перепоховання людей, похованих на кладовищах Краматорської громади. Одинадцять із них уже опубліковані на офіційному сайті військової адміністрації, ще два ухвалили 24 квітня і поки не оприлюднили. Всі видані дозволи стосуються перепоховання полеглих військовослужбовців.

Переважну більшість могил, щодо яких отримали дозволи, уже ексгумували. Ще дві такі процедури заплановані на наступний тиждень. Щонайменше одна родина отримала дозвіл, але ще не вилучила тіло: рідні планують зробити це в разі погіршення ситуації в Краматорську та сподіваються, що місто покидати не доведеться.

“Звернень дійсно стало більше, багато хто з рідних звертається на консультацію стосовно процедури перепоховання і беруть зразки документів, однак не всі з них повертаються з пакетами документів, оскільки не у всіх минув рік з дня поховання (тобто згідно з законом перепоховання ще не можна провести)”, — каже заступниця начальника управління з ветеранської політики Краматорської міської ради Ірина Берегова.

Втім, не кожна родина, яка отримала офіційний дозвіл, має змогу довести справу до кінця: процедуру потрібно оплатити своїми силами. Правового механізму компенсації перепоховання військових в Україні досі не створили.

“Дехто просто не може це зробити, оскільки це дуже дороговартісна процедура. І, на жаль, на сьогоднішній день, хоча й були внесені зміни до закону України про поховання та похоронну справу, відсутній механізм відшкодування за рахунок коштів як державного, так і місцевого бюджетів. Тому на сьогодні всі ці процедури відбуваються за рахунок заявників”, — додає посадовиця.

Вартість перепоховання є різною для кожного випадку та зростає через наближеність Краматорська до фронту.

“Це дуже індивідуальна історія, оскільки все залежить від того, в яку громаду будуть перепоховувати рідні, тобто відстань від Краматорська до приймаючої громади. І взагалі [вартість перепоховання] залежить від того, чи ця ритуальна служба, яка надає ці послуги, комунальна, чи це якісь приватні служби.

Більшість з тих, хто до нас звертався, акцентує увагу на тому, що відмовляються багато хто [їхати до Краматорська], враховуючи безпекову ситуацію. Тому ті ритуальні служби, які все ж погодилися зробити ексгумацію, виставляють завищений цінник, оскільки безпекова ситуація у нас в місті дуже складна” , — зазначає Ірина Берегова.

Вона зазначила, що за консультаціями щодо перепоховання захисників та захисниць, які спочивають на кладовищах Краматорської громади, можна звернутися до управління з ветеранської політики Краматорської міської ради:

Нагадаємо, у лютому комунальне підприємство Краматорської міської ради “Ритуальна служба” закупило 2000 трун за 9,9 млн грн. Бюджетних коштів на це не витрачали, закупівлю оплатили грошима від власної господарської діяльності.