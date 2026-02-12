Алея Героїв у Краматорську, лютий 2026, фото: Вільне Радіо

Комунальне підприємство “Ритуальна служба” оголосило тендер на 9,9 млн грн. Переможець має постачати труни до кінця 2026 року та забезпечувати доставку протягом доби після заявки замовника. На закупівлю понад 2 тисяч трун планують витратити кошти від власної господарської діяльності.

Інформацію про замовлення журналісти Вільного Радіо знайшли в системі публічних закупівель Prozorro.

Йдеться про закупівлю 2 115 трун різних типів. На товар розраховує місцеве комунальне підприємство Краматорська “Ритуальна служба”. Вони займаються усіма похованнями в місті.

Серед трун, які хочуть придбати:

1300 стандартних чотирикутних декорованих без ручок (довжина — 2 метри, оббивка тканиною, оздоблена рюшами);

400 стандартних чотири- або шестикутних декорованих з ручками (оббивка атласом, декорована рюшами, довжина 2,1-2,3 метри);

400 стандартних або збільшених лакованих чотири-, шести- чи восьмикутних з подушкою всередині (оббивка атласом, декорована рюшами, довжина 2,1-2,3 метри);

15 трун-саркофагів (оббивка атласом, декорована візерунками, довжина 2,1-2,3 метри).

Згідно з технічними вимогами, всі труни мають бути виготовлені з деревини листяних порід (вільха або липа), відповідати державним стандартам та мати внутрішню оббивку тканиною. Частину виробів також треба вкрити кількома шарами лаку.

Очікувана вартість закупівлі — 9 905 000 гривень з ПДВ. Якщо розділити цю суму на загальну кількість виробів (2 115 штук), середня вартість однієї труни становить приблизно 4 683 гривні. Але варто врахувати, що йдеться про різні типи трун. Крім того, фактична ціна може змінитися за результатами торгів.

Журналісти Вільного Радіо проглянули кілька пропозицій на ринку ритуальних послуг і середня ціна на стандартну чотирикутну труну без ручок коливається від 1,5 до 4-х тисяч (ціна часто залежить від регіону). Якщо робити оптову закупівлю, то ціна може знизитися до 800 грн. В той час, як ціна труни-саркофагу з вільхи, зазвичай, стартує від 8 тис. грн.

Поставляти товар треба в Краматорськ за адресою: вул. Залізнична, 8.

Строк поставки — з моменту укладання договору до 31 грудня 2026 року. У документації зазначили, що постачальник має доставити товар впродовж доби з моменту отримання заявки від замовника.

Оплачувати комунальники будуть після фактичного отримання товару — протягом 90 календарних днів.

Пропозиції чекають до 17 лютого 2026 року.

Від початку року атаки на Краматорськ почастішали. Попри це у місті копають свіжі могили та доглядають за похованнями. Журналісти Вільного Радіо показали, який вигляд зараз має тут Алея Героїв.

Нагадаємо, що Антимопольний комітет просить скасувати рішення апеляційного суду щодо монополії на ринку ритуальних послуг у Краматорську. Комітет також хоче залишити в силі рішення Господарського суду Харківської області. Той визнав, що розпорядження голови Краматорської ВА впливає на ринок ритуальних послуг в місті.