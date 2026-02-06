Як виглядає Алея Героїв у Краматорську (Репортаж)

Алея Героїв у Краматорську, лютий 2026, фото: Вільне Радіо

Алея Героїв на місцевому кладовищі в Краматорську. Попри те, що атаки на місто почастішали, тут копають свіжі могили та доглядають за похованнями. Журналісти Вільного Радіо показали, як зараз виглядає Алея Героїв.

У 2026 році Краматорськ регулярно потрапляє під російські обстріли. Від міста до фронту залишається близько 20 кілометрів. Разом з тим, тут триває життя. Та приходять смерті. Не лише місцевих цивільних. А й захисників з усієї країни, які боронили Донеччину. Багатьох з них ховають на Алеї Героїв у Краматорську.

На місцевому кладовищі не не так вже й тихо — чути атаки на Краматорськ, які почастішали. Втім про могили полеглих піклуються — тут чисто й охайно. Поряд комунальники копають нові.

