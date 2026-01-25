Відключення світла. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Краматорській громаді діють екстрені знеструмлення. Без світла Новий Світ та частково Старе місто.

Про це повідомили Краматорські РЕМ.

За їхніми даними, внаслідок аварійних знеструмлень у Краматорській громаді частково зникло світло. Так, наразі його немає повністю у селі Новий Світ, а у Старому місті — частково.

Коли енергетики зможуть повернути електропостачання — наразі не кажуть.

Раніше стало відомо, що через перебої в електропостачанні у Краматорську можливе тимчасове вимкнення вуличного освітлення та світлофорів. Водіїв та пішоходів, які пересуваються містом, закликали проявляти максимальну важність на дорозі.

Нагадаємо, у неділю, 25 січня, у місті Дружківка на Донеччині відключили світло. Причина — бойові дії.