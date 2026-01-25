Підтримайте Вільне Радіо
У Краматорській громаді діють екстрені знеструмлення. Без світла Новий Світ та частково Старе місто.
Про це повідомили Краматорські РЕМ.
За їхніми даними, внаслідок аварійних знеструмлень у Краматорській громаді частково зникло світло. Так, наразі його немає повністю у селі Новий Світ, а у Старому місті — частково.
Коли енергетики зможуть повернути електропостачання — наразі не кажуть.
Раніше стало відомо, що через перебої в електропостачанні у Краматорську можливе тимчасове вимкнення вуличного освітлення та світлофорів. Водіїв та пішоходів, які пересуваються містом, закликали проявляти максимальну важність на дорозі.
Нагадаємо, у неділю, 25 січня, у місті Дружківка на Донеччині відключили світло. Причина — бойові дії.