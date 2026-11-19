Газовики працюють. Ілюстративне фото: АТ "Донецькоблгаз"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Краматорській громаді фахівцям вдалося відновити газопостачання для понад 21 тисячі абонентів після російського удару 9 листопада. Тоді окупанти обстріляли магістральний газопровід і залишили без блакитного палива майже 55 тисяч споживачів. Нині першочергово продовжують підключати приватним сектор.

Про це пише “Суспільне. Донбас” з посиланням на голову правління АТ “Донецькоблгаз” Вадима Батія.

За його даними, на 19 листопада газ вдалося повернути понад 21 тисячі споживачів у Краматорській громаді — переважно йдеться про приватний сектор. Загалом фахівці під’єднали:

19 265 домоволодінь у приватному секторі;

1 803 абоненти у державному секторі (переважно у районах Старе місто та селищі Біленьке).

“В основному ми підключали приватний сектор, тому що там треба, щоб люди могли опалювати, бо там взагалі без варіантів. А багатоповерхівок багато зруйнованих”, — каже голова правління.

Також відновлювальні роботи тривають у районі Новий Світ та Громова Балка. Водночас окрім Краматорська, без газопостачання залишається селище Очеретине, де нараховується близько сотні домоволодінь. Під’єднання там запланували на початок наступного тижня, однак роботу ускладнюють постійні російські удари.

Нагадаємо, ввечері 9 листопада через атаку Росії постраждав магістральний газопровід — без газу залишилися майже 55 тисяч абонентів на території регіону. Йшлося зокрема, і про низку котелень. Вже 12 числа “Донецькоблгаз” закликав краматорців перевірити їхні газові прилади та обов’язково закрити крани через підготовку до можливого відновлення газопостачання в громаді.