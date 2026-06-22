Автобус у Краматорську. Ілюстративне фото: Краматорська МВА

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Від понеділка, 22 червня, у прифронтовому Краматорську 10 автобусних та тролейбусних маршрутів повертаються до стандартних схем руху. Через безпекові обставини напередодні почали курсувати зміненими маршрутами.

Про зміни в роботі транспорту повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Так, у звичному режимі курсуватиме транспорт за маршрутами: №2 (тролейбус), №2, №5Б, №7А (тролейбус), №10, №14, №14А, №18, №21 та №33Б.

Тимчасові зміни щодо роботи цих маршрутів запровадили у п’ятницю, 19 червня — того дня по Краматорську завдали серії ударів, через що серед цивільних мешканців були загиблі та поранені. Тоді зміни поширили також на маршрут №32, однак про його повернення до нормального руху поки не повідомляють.

Нагадаємо, станом на першу половину 2026 року на підконтрольній частині Донецької області ремонтують 13 укриттів. Половина з укриттів, які ремонтують, знаходиться у медичних закладах області. Більшість ремонтів проводять у Краматорську, але роботи тривають і у Слов’янську. Закінчити роботу планують до кінця 2028 року. Журналісти Вільного Радіо розповіли, скільки всього об’єктів оновлюють в області.