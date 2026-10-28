У Краматорську розшукують тварин, які розбіглися після обстрілу будинку зооволонтерки

Пожежа у будинку з тваринами. Фото: Ксенія Парфентьєва

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Російські війська о другій половині доби 26 жовтня влучили FPV-дроном по будинку зооволонтерки фонду “12 Вартових” Ксенії Парфентьєвої. У будівлі, де перебували врятовані коти й собаки, розпочалася пожежа, через що частина тварин розбіглася.

Про це повідомила зооволонтерка Ксенія Парфентьєва на своїй сторінці на Facebook.

“В ньому (будинку, — ред.) було багато тварин на момент влучання. Їх усіх винесли на вулицю, але багато з них загубилися і тепер нам потрібно їх знайти. Будь ласка, якщо побачите незнайомого песика чи кота у своєму дворі чи на вулиці, притримайте та зателефонуйте”, — закликала Ксенія Парфентьєва.

Мешканці Краматорська можуть повідомити про незнайомих котів і собак за номерами:

099−447−25−93

099−313−83−39

Напередодні у ДСНС розповідали про наслідки удару по згаданому будинку. Рятувальники прибули на місце пожежі та допомагали виносити тварин з охопленого вогнем будинку. Вони локалізували вогонь, але по їхній автоцистерні влучив ще один російський дрон, тому роботи довелося припинити.

Ксенія Парфентьєва заявила, що будинок згорів.

“Це дім, який ми довго будували для миру і на все життя. В який вклали душу та частину себе. Тепер його не стало. В його дах влучив фпв дрон та спричинив пожежу, яку вже ніхто не зміг загасити, бо в пожежну машину, яка приїхала на допомогу, теж поцілив дрон”, — заявила волонтерка.

Нагадаємо, місцева влада Краматорської громади попередила водіїв про ускладнений рух головною дорогою Ясногірки, адже там після обстрілів там не вдається оперативно розчистити вулиці. Роботу комунальних служб зривають російські атаки, тому водіїв закликають за можливості уникати цього автошляху.