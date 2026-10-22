У Краматорську обстежать ще три пошкоджені обстрілами багатоповерхівки: деталі

Наслідки однієї з російських атак на Краматорськ, 20 жовтня 2026 року. Фото: Донецька ОВА

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У місті замовили технічне обстеження трьох багатоповерхівок, пошкоджених російськими обстрілами. На це спрямують 900 тис. грн. Усі три договори на загальну суму уклали з місцевим підприємцем Олегом Волковим.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з електронної системи Prozorro.

Йдеться про будинки на бульварі Краматорському, 8, бульварі Краматорському, 19 та вулиці Парковій, 60.

Технічне обстеження кожного будинку коштуватиме 300 тис. грн. Загалом на три об’єкти передбачили 900 тис. грн, а роботи планують завершити до 1 грудня 2026 року.

Що передбачає технічне обстеження будинків

Технічне обстеження потрібне, щоб визначити, наскільки сильно пошкоджені будівлі після обстрілів і чи можуть вони надалі безпечно експлуатуватися.

Під час таких робіт фахівці оглядають конструкції будинку, фіксують тріщини та інші пошкодження, за потреби проводять інструментальні вимірювання й розрахунки. За результатами складають технічний звіт із висновками про стан будівлі та рекомендаціями щодо її подальшого використання, відновлення або демонтажу.

Отримані висновки допоможуть визначити, які роботи необхідні для кожного з трьох будинків.

Хто виконуватиме роботи

Усі три закупівлі провели за скороченою переговорною процедурою без використання відкритих торгів.

Як підставу замовник зазначив нагальну потребу терміново ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації та збройної агресії Росії. У документах посилаються на протокол позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій № 60 від 30 вересня 2026 року.

Договори уклали з фізичною особою-підприємцем Олегом Волковим.

Розрахуватися з підрядником замовник планує після виконання робіт і підписання актів приймання-передачі. За умовами договорів, оплату мають провести протягом 10 календарних днів після підписання актів за наявності фактичного бюджетного фінансування.

За даними аналітичної системи YouControl, Олег Волков зареєструвався як фізична особа-підприємець 31 травня 2022 року. Він працює у Краматорську.

Основний вид діяльності підприємця — діяльність у сфері архітектури. Серед інших напрямів зазначені інжиніринг, геологія та геодезія, а також технічне консультування в цих сферах.

За перші 10 місяців 2026 року Волков отримав державних замовлень на загальну суму майже 7 млн грн. Для порівняння, у попередні роки суми укладених із ним договорів становили:

2025 рік — близько 1,6 млн грн;

2024 рік — понад 4 млн грн;

2023 рік — 473 тис. грн;

2022 рік — майже 1,9 млн грн.

Ці суми відображають вартість державних замовлень, а не чистий прибуток Волкова. Також вартість договорів не означає, що підприємець уже отримав усі ці кошти: оплата залежить від виконання умов договорів.

У документах є помилки

Під час аналізу закупівель журналісти Вільного Радіо виявили кілька технічних неточностей у документації.

Зокрема, у додатку до протоколу змін до річного плану щодо будинку на бульварі Краматорському, 8 замість 360 тис. грн зазначили 3,6 млн грн. Водночас в інших частинах документа сума бюджетного призначення вказана правильно.

Ще одна неточність є в протоколі переговорів щодо будинку на бульварі Краматорському, 19. У пояснювальній частині документа помилково зазначили адресу “вул. Академічна, 13”. Водночас у назві закупівлі, її предметі та фінальному рішенні вказана правильна адреса — бульвар Краматорський, 19.

Помилки у пояснювальній частині документа та протоколі переговорів. Колаж: Вільне Радіо

Нагадаємо, водоканал Краматорська має переплатити понад 2 млн грн за електроенергію через неоплачений рахунок, виставлений ще п’ять років тому.