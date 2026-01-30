Вказівник Укриття. Фото: Вільне Радіо

У Краматорську оголосили одразу дві закупівлі на облаштування захисних споруд цивільного захисту в підвалах будівель. Зараз місцева влада шукає підрядників, які переобладнають приміщення під укриття.

Інформацію про ці тендери журналісти Вільного Радіо знайшли в електронній системі Prozorro.

Обидві закупівлі оголосило Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради. Гроші на це виділяють із місцевого бюджету в межах програм публічних інвестицій у галузі охорони здоров’я.

Перший тендер стосується реконструкції внутрішніх підвальних приміщень під протирадіаційне укриття. Очікувана вартість робіт — 18,15 млн грн. Закупівлю оприлюднили 29 січня 2026 року. Пропозиції від підрядників прийматимуть до 16 лютого.

Другий тендер оголосили днем раніше — 28 січня. Він передбачає капітальний ремонт підвальних приміщень для облаштування найпростішого укриття. Очікувана вартість цієї закупівлі — 11,7 млн грн, а кінцевий строк подання пропозицій — 12 лютого.

Що саме планують зробити

В обох випадках ідеться про роботи у підвалах будівель у Краматорську (точні адреси в системі закупівель не розкривають). За технічними завданнями, підрядники мають виконати комплекс будівельних і інженерних робіт, необхідних для приведення приміщень у стан захисних споруд цивільного захисту.

Зокрема, йдеться про:

будівельні та оздоблювальні роботи,

облаштування інженерних мереж,

забезпечення безпеки та функціональності укриттів,

підготовку приміщень до використання за призначенням.

Згідно з тендерною документацією, завершити роботи з облаштування укриттів планують до кінця листопада 2026 року.

