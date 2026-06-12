Зруйнована покрівля пожежно-рятувальної частини в Родинському після удару безпілотника, 7 червня 2025 року. Ілюстративне фото: ДСНС Донеччини

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Управління ЖКГ Краматорської міськради почало пошук підрядників для ремонту двох багатоквартирних будинків на вулиці Академічній — №42 та №52. Загалом за їхнє відновлення планують заплатити до 1 457 971 грн із бюджету громади, виконавці повинні будуть завершити роботи до 31 серпня поточного року.

Тендери на проведення поточного ремонту на Академічній, 42 та Академічній, 52 у Краматорську журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Так, у будинку №42 від підрядника просять демонтувати шифер на площі 648,76 м², улаштувати натомість нове покриття площею 697 м², а також додати вогнезахисний матеріал на дерев’яні конструкції.

Також у дефектному акті передбачені розбирання та відновлення лат, крокв, конькових елементів, встановлення тимчасових розвантажувальних стояків, монтаж нових елементів для відведення води й вивіз сміття. Частину матеріалів, зокрема брус, надасть замовник.

За виконання цього переліку завдань заплатити готові до 1 205 958 гривень, однак закупівлю проводять за конкурентною процедурою, тому переможе найдешевша пропозиція, яка відповідатиме вимогам.

У чотириповерхівці на Академічній, 52 планують провести менше робіт: там замінять шифер на площі 253,37 м², також нанесуть вогнезахисне покриття на дерев’яні конструкції, а також відремонтують окремі ділянки покрівлі площею 39,83 м². Також у дефектному акті передбачили ремонт цегляної кладки та стін, а також вивезення будівельного сміття.

Ці роботи замовник оцінив у 252 013,84 грн, однак вони можуть обійтися дешевше, якщо хтось запропонує нижчу ціну.

Управління ЖКГ Краматорської міської ради в обох випадках не пропонує авансів, всю суму, про яку домовляться з виконавцями, останні отримають тільки після здачі об’єкта.

Тендерні пропозиції щодо робіт в обох будинках приймають до 18 червня.

Нагадаємо, комунальне підприємство “Міст” оголосило два тендери на капітальний ремонт магістральних тепломереж у Краматорську. Роботи планують провести на бульварі Машинобудівників та вулиці В’ячеслава Чорновола в межах підготовки міста до опалювального сезону 2026–2027 років. Загальна очікувана вартість обох закупівель перевищує 7,2 млн грн.