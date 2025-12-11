Ремонт даху. Ілюстративне фото: Depositphotos

Комунальники Краматорської міської ради шукають підрядників, які зможуть відремонтувати покрівлі трьох будинків у місті. В управлінні ЖКГ хочуть встигнути до кінця 2025 року. Ремонтні роботи заплановані на вулиці Ярослава Мудрого. Будинки раніше постраждали через обстріли російської армії.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендерів, розміщених на платформі публічних закупівель Prozorro.

За ремонти трьох будинків у Краматорську замовник готовий заплатити понад 1,2 млн грн. Найдорожчими роботи потенційно будуть за адресою вул. Ярослава Мудрого, 5 — понад 418 тис грн. У тендерній документації вказали, що за цією адресою потрібно зняти пошкоджений шифер та покласти новий. Також необхідно нанести захисне покриття, замінити допоміжні елементи покрівлі, зокрема крокв, карнізів тощо. Підрядники мають також вивезти за собою будівельне сміття.

За ремонтні роботи в будинку на вулиці Ярослава Мудрого, 1 готові заплатити на 10 тисяч менше — близько 408 тис грн. За адресою вул. Ярослава Мудрого, 9 сума пропозиції — 377 тис грн.

У цих будинках робочим також потрібно розібрати пошкоджений шифер і демонтувати допоміжні елементи даху. Далі підрядник повинен буде встановити новий шифер і відремонтувати окремі місця покриття, встановити додаткові елементи, нанести покриття з вогнезахисного матеріалу та провести інші роботи.

Всі три закупівлі проводять у конкурентному форматі, за допомогою онлайн-аукціону. Підрядник має завершити роботи у трьох будинках на одній вулиці до 31 грудня 2025 року.

Тендерні пропозиції приймають до 11 і 12 грудня, аукціони заплановані на 12 та 15 грудня. Тож у виконавців на проведення робіт буде пів місяця.

