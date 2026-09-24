У Краматорську планують відремонтувати ще три пошкоджені покрівлі за 2,38 млн грн

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У місті планують відремонтувати покрівлі ще трьох багатоквартирних будинків, пошкоджених через російські обстріли. Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради оголосило три закупівлі на загальну очікувану суму 2,38 млн грн.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з електронної системи Prozorro.

Йдеться про будинки на вулиці Василя Стуса, 51, вулиці Катеринича, 22 та Центральній, 7.

Найбільше — 828 976 грн — готові витратити на ремонт даху будинку на Василя Стуса, 51. Ремонт покрівлі у будинку на Катеринича, 22 оцінили у 785 495,66 грн, а на Центральній, 7 — у 764 772,29 грн.

Які роботи планують провести

На вулиці Василя Стуса, 51 планують демонтувати пошкоджене покриття та облаштувати понад 517 кв. м нової покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів. Також передбачена заміна 240 кв. м дерев’яного решетування, ремонт і монтаж кроквяних конструкцій, відновлення слухового вікна, понад 110 метрів коників та примикань. Дерев’яні конструкції площею понад 225 кв. м мають обробити вогнезахисним розчином.

Для довідки: Коник даху — верхній горизонтальний елемент даху, який встановлюють у місці з’єднання двох або більше скатів покрівлі. На момент підготовки матеріалу закупівля щодо ремонту покрівлі будинку на вулиці Василя Стуса, 51 ще тривала — там очікували завершення подання пропозицій, тому підрядника для цього об’єкта ще не визначили.

На вулиці Катеринича, 22 запланували демонтаж та облаштування понад 680 кв. м покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів. Також мають замінити 120 кв. м решетування, відремонтувати та підсилити крокви, відновити пошкоджені ділянки даху, замінити понад 112 метрів сталевих звисів, жолобів та відливів. Дерев’яні конструкції площею 138 кв. м мають обробити вогнезахисним засобом.

Покрівлю будинку на вулиці Катеринича, 22 ремонтуватиме ТОВ “БВК АЛЬТАЇР”. Компанія подала пропозицію на 785 495,66 грн.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ “БВК АЛЬТАЇР” зареєстроване у Краматорську у 2018 році. Керівником та власником компанії є Сергій Колінько. Основний вид діяльності підприємства — інші будівельно-монтажні роботи. Станом на кінець 2025 року у компанії був один працівник, а дохід компанії становив 6,92 млн грн з якого чистий прибуток — 13 тис. грн.

На Центральній, 7 планують демонтувати 690 кв. м старого покриття та облаштувати 720 кв. м нової шиферної покрівлі. Кошторис також передбачає заміну решетування, ремонт і монтаж кроквяних балок та підпор, встановлення слухового вікна, понад 154 метрів металевих коньків і примикань та вогнезахисну обробку 85 кв. м дерев’яних конструкцій.

Роботи на Центральній, 7 запропонувало виконати ПП “УК «ЛАДІС СТАРЕ МІСТО»” за 764 772,29 грн.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП “УК «ЛАДІС СТАРЕ МІСТО»” зареєстроване у Краматорську у 2021 році. Керівником та єдиним власником компанії є Дмитро Литвинов. Основний вид діяльності підприємства — управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

Для кожного з трьох будинків перед цим окремо замовляли розробку кошторисної частини проєктної документації. Вартість такої роботи становила по 25 тис. грн на кожен об’єкт.

Гроші на ремонт планують виділити з бюджету Краматорської міської територіальної громади.

Договори з підрядниками діятимуть до кінця 2026 року (зокрема для проведення всіх бюджетних розрахунків), утім безпосередньо відремонтувати покрівлі мають раніше — точні терміни визначаються календарними графіками після укладання угод (зокрема, на Стуса, 51 роботи планують завершити до 31 жовтня). Гарантійний строк на виконаний ремонт становить 5 років.

Нагадаємо, Костянтинівське вище професійне училище, яке релокували до Хуста, планує реконструювати свою адмінбудівлю на Закарпатті. У межах робіт хочуть оновити приміщення, утеплити будівлю, облаштувати нові інженерні мережі, котельню та безбар’єрний доступ.