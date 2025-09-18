Краматорська міська рада. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Управління ЖКГ Краматорської міської ради почало шукати підрядників, які зможуть до кінця 2025 року утримувати зелені насадження у Краматорську. Тендер розділили на три лоти з різними вулицями та проспектами. Загалом місцева влада готова витратити на ці роботи до 450 000 гривень, однак шукає підрядника за конкурентною процедурою. Це означає, що переможе та пропозиція, яка буде найдешевшою з тих, які відповідають вимогам.

Цей тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

На вулицях Біленьківській (в районі будинків №115, 117, 119–123, 127), Хортицькій (№40), Бахмутській (№1, 3, 6), Дніпровській (№2, 6, 10), проспекті Незалежності, Ярослава Мудрого (№53, 64) та Парковій (№14, 39, 43, 63) планують викошувати газони моторною косаркою, згрібати та вивозити скошену траву, вирізати поросль дерев (усі, крім тополі та верби), а також навантажувати й вивозити гілля. За це готові заплатити до 125 тисяч гривень.

Ще до 150 тис. грн із місцевого бюджету передбачили на роботи на вулицях О. Вишні, Парковій (в районі будинку №50), Л. Бикова (№5, 17, 21), Райдужній (№23), Клубній (№17), Кубанській (№34), А. Солов’яненка (№6, 10), Ювілейній та на бульварі Краматорському (№27–29). Там повинні провести вже згадані вище роботи, а також очищати тротуари.

Найбільшою — 175 тисяч — є очікувана вартість утримання зелених насаджень на ділянках по вулицях Південній (в районі будинків №5–21), Василя Стуса (№1, 9), Парковій (№89), проспекті Незалежності (№53), Б. Хмельницького (№4) та інших ділянках планують аналогічні роботи, а також видалення аварійних і сухостійних дерев із застосуванням автогідропідіймачів та очищення доріг, тротуарів і газонів від сміття та ґрунту.

Згідно з тендерною документацією, замовник має право змінити перелік вулиць, де будуть проводити роботи. Джерелом фінансування закупівлі є місцевий бюджет Краматорської міської громади.

Пропозиції приймають до кінця доби 24 вересня. Аукціони щодо кожного лоту проведуть протягом 25 вересня.

Нагадаємо, на 2025 рік в Донецькій ОДА не запланували жодних заходів з охорони навколишнього середовища. Екологічні проєкти не вносили у цьогорічну програму економічного та соціального розвитку регіону. Фінансування на них не виділяли. Розповідаємо, чому гроші з екологічного фонду не можна використати на інші потреби.