Ремонт даху. Ілюстративне фото: Depositphotos

Управління ЖКГ Краматорської міськради оголосило два нові тендери на ремонти покрівель у багатоквартирних будинках, які постраждали через обстріли. Цього разу ремонти планують провести у будинках номер 31 та 33 на вулиці В’ячеслава Чорновола у Краматорську. Їх можуть відновити до кінця березня.

Тендери на відновлення покрівель будинків на Чорновола, 31 та Чорновола, 33 розміщені на платформі Prozorro.

За ремонт покрівлі на Чорновола, 31 влада громади готова заплатити до 431 464,2 гривень (всі ціни в новині вказані з ПДВ). За цією адресою від січня по лютий проводитимуть демонтажні роботи: розбиратимуть пошкоджену ділянку покрівлі, ендови з листової сталі, лати, крокви та інші елементи.

Протягом березня підрядник, згідно з графіком, повинен буде покласти новий шифер на площі 427,9 метрів квадратних та влаштувати додаткові елементи.

На Чорновола, 33 роботи можуть обійтися дорожче — управління ЖКГ готове заплатити до 799 132,8 грн. За цією адресою потребують заміни 663,1 метри квадратні шиферу.

Демонтаж пошкоджених елементів покрівлі, як і в попередньому будинку, повинен тривати від січня по лютий, а монтаж нових конструкцій — початись і завершитись у березні.

Джерело фінансування обох закупівель — місцевий бюджет Краматорської громади.

