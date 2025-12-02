Двоє загиблих, п'ятеро поранених: остаточні наслідки удару по Краматорську 1 грудня

Наслідки російської атаки на Краматорськ 1 грудня 2025 року. Фото: Краматорська МВА

Надзвичайники завершили рятувальні роботи на місці російського удару в Краматорську 1 грудня. Усього жертвами удару стали семеро людей, з яких двоє — загиблі. Місцеві продовжують отримувати матеріали на відновлення домівок та допомогу.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Війська країни-агресорки атакували місто вчора, 1 грудня, безпілотниками “Герань” — поцілили по багатоповерхівці. Як уточнили в ДСНС Донеччини, під час аварійно-рятувальних робіт вони дістали з-під завалів зруйнованих квартир 2-го та 3-го поверхів літню жінку та передали її парамедикам.

Також рятувальники евакуювали одну маломобільну людину із заблокованої квартири на 2-му поверсі та передали її співробітникам швидкої медичної допомоги.

На ранок цієї доби з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло загиблої жінки. Загалом через російську атаку загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали поранень.

“Ворог неодноразово завдавав прицільних ударів по району проведення робіт, змушуючи рятувальників переривати операцію, що значно ускладнювало їхню роботу”, — йдеться у повідомленні.

Загалом рятувальники розібрали 35 тонн будівельних конструкцій.

Як уточнили у військовій адміністрації, понад 140 мешканців постраждалого мікрорайону звернулися по допомогу. Люди, чиї домівки постраждали від обстрілів, уже отримують необхідні матеріали та підтримку.

Нині фахівці обстежують та відновлюють мережі водо-, газо-, електро- та теплопостачання. Триває також очистка території від уламків та ліквідація наслідків ударів.

Нагадаємо, влучання російських дронів та авіабомб протягом першого дня грудня 2025 року поліція фіксувала у шести населених пунктах регіону. Загалом по підконтрольній частині Донеччини правоохоронці нарахували 1591 російських ударів, вони були спрямовані як на лінію фронту, так і на цивільні об’єкти.