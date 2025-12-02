Двоє загиблих, п'ятеро поранених: остаточні наслідки удару по Краматорську 1 грудня

Підтримати
У Краматорську рятувальники завершили роботи на місці російського удару 1 грудня: які остаточні наслідки

Богдан Комаровський
Надзвичайники завершили рятувальні роботи на місці російського удару в Краматорську 1 грудня. Усього жертвами удару стали семеро людей, з яких двоє — загиблі. Місцеві продовжують отримувати матеріали на відновлення домівок та допомогу. 

Про це повідомили у Краматорській МВА. 

Війська країни-агресорки атакували місто вчора, 1 грудня, безпілотниками “Герань” — поцілили по багатоповерхівці. Як уточнили в ДСНС Донеччини, під час аварійно-рятувальних робіт вони дістали з-під завалів зруйнованих квартир 2-го та 3-го поверхів літню жінку та передали її парамедикам.

Наслідки російської атаки на Краматорськ 1 грудня 2025 року. Фото: Краматорська МВА

Також рятувальники евакуювали одну маломобільну людину із заблокованої квартири на 2-му поверсі та передали її співробітникам швидкої медичної допомоги.

На ранок цієї доби з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло загиблої жінки. Загалом через російську атаку загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали поранень. 

Наслідки російської атаки на Краматорськ 1 грудня 2025 року. Фото: Краматорська МВА

“Ворог неодноразово завдавав прицільних ударів по району проведення робіт, змушуючи рятувальників переривати операцію, що значно ускладнювало їхню роботу”, — йдеться у повідомленні. 

Загалом рятувальники розібрали 35 тонн будівельних конструкцій.

Наслідки російської атаки на Краматорськ 1 грудня 2025 року. Фото: Краматорська МВА

Як уточнили у військовій адміністрації, понад 140 мешканців постраждалого мікрорайону звернулися по допомогу. Люди, чиї домівки постраждали від обстрілів, уже отримують необхідні матеріали та підтримку. 

Наслідки російської атаки на Краматорськ 1 грудня 2025 року. Фото: Краматорська МВА

Нині фахівці обстежують та відновлюють мережі водо-, газо-, електро- та теплопостачання. Триває також очистка території від уламків та ліквідація наслідків ударів. 

Наслідки російської атаки на Краматорськ 1 грудня 2025 року. Фото: Краматорська МВА

Нагадаємо, влучання російських дронів та авіабомб протягом першого дня грудня 2025 року поліція фіксувала у шести населених пунктах регіону. Загалом по підконтрольній частині Донеччини правоохоронці нарахували 1591 російських ударів, вони були спрямовані як на лінію фронту, так і на цивільні об’єкти.

