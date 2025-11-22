Ілюстративне фото: istockphoto

За деякими адресами у Краматорську та Слов’янську не буде газу 24 та 26 листопада. Причина — планові роботи на газопроводі.

Про це повідомляє пресслужба Донецькоблгазу.

У Краматорську 24 листопада 2025 року тимчасово не буде газу в будинку №21 на вулиці М. Заньковецької.

У Слов’янську графік трохи ширший:

24 листопада без газу залишаться будинки №44 та №45 на вулиці Університетській. Будинок №44 мали планово відключити від газопостачання цього тижня, але не зробили цього через аварійні роботи на газопроводі.

26 листопада без газу буде будинок №48 на тій самій вулиці.

У підприємстві додають: розподіл газу відновлять після завершення робіт. Про точний час подачі газу не повідомляють.

Нагадаємо, зранку 21 листопада 2025 року Краматорськ залишився без світла через аварійні знеструмлення. За кілька годин подачу електропостачання відновили у всіх споживачів.