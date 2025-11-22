Підтримайте Вільне Радіо
За деякими адресами у Краматорську та Слов’янську не буде газу 24 та 26 листопада. Причина — планові роботи на газопроводі.
Про це повідомляє пресслужба Донецькоблгазу.
У Краматорську 24 листопада 2025 року тимчасово не буде газу в будинку №21 на вулиці М. Заньковецької.
У Слов’янську графік трохи ширший:
У підприємстві додають: розподіл газу відновлять після завершення робіт. Про точний час подачі газу не повідомляють.
Нагадаємо, зранку 21 листопада 2025 року Краматорськ залишився без світла через аварійні знеструмлення. За кілька годин подачу електропостачання відновили у всіх споживачів.