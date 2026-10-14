У Краматорську триває рятувальна операція на місці російського авіаудару: шукають двох людей

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Від вечора 13 жовтня у Краматорську триває пошуко-рятувальна операція на місці російського авіадару. Окупанти скинули бомби на багатоповерхівки в одному з кварталів міста. Під завалами можуть залишатися двоє людей.
Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін.
13 жовтня — близько 21:52 — війська країни-агресорки скинули на дві багатоповерхівки в Краматорську авіабомби. В одній з будівель повністю обвалився підʼїзд, під його завалами можуть бути двоє людей.
Наразі на місці триває пошуково-рятувальна операція. Зорового або ж звукового контакту з постраждалими не було, уточнив речник.
Як пишуть правоохоронці, загалом внаслідок тієї атаки зазнали поранень четверо цивільних: 58-річний чоловік і три жінки віком 38, 57 та 68 років. Також загарбники пошкодили шість багатоповерхівок та два магазини.
Нагадаємо, з листопада на підконтрольній частині Донеччини буде подовжена комендантська година. Це рішення не стосується Олександрівської та Черкаської громад.