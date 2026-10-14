У Краматорську визнали знищеними ще 16 багатоповерхівок — власники квартир зможуть податися на “єВідновлення”: адреси

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Влада Краматорська визнала зруйнованими внаслідок бойових дій ще 16 багатоквартирних будинків. Власники цього житла зможуть подати заяви на компенсації в межах програми “єВідновлення”. Перелік адрес — публікуємо далі.
Про нього повідомили у Краматорській МВА.
Список зруйнованої нерухомості в Краматорську поповнили 16 багатоквартирними будинками. Їх визнали знищеними внаслідок російських обстрілів. Зокрема, йдеться про домівки за адресами:
Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.
Надалі, як зазначають в адміністрації, перелік будуть оновлювати за результатами обстежень інших пошкоджених і зруйнованих об’єктів.
Нагадаємо, у Краматорську поставили на паузу переобладнання колишнього харчоблока міської лікарні №2 під бактеріологічну лабораторію. На роботи планували витратити 16,6 млн грн, але закупівлю скасували. Проєкт призупинили через погіршення безпекової ситуації. Водночас лікарні потрібна така лабораторія, щоб і надалі отримувати фінансування від Національної служби здоровʼя України.