У Краматорську визнали знищеними ще 31 багатоповерхівку, деякі з них — частково (перелік)

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Влада Краматорська визнала зруйнованими внаслідок бойових дій ще 31 багатоквартирний будинок, однак деякі з них вважаються знищеними частково. Власники цього житла зможуть подати заяви на компенсації в межах програми “єВідновлення”. Перелік адрес — публікуємо далі.
Про нього повідомили у Краматорській МВА.
Список зруйнованої нерухомості в Краматорську поповнили 31 багатоквартирним будинком, однак вісім з них вважають частково знищеними. Зокрема, йдеться про домівки за адресами:
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Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.
Нагадаємо, на листопад 2026-го близько третини жителів Краматорської громади залишаються зі світлом, однак для решти його відновити не можуть. Війська країни-агресорки продовжують нищити критичну інфраструктуру, а на ремонтні бригади, які намагаються їх відновлювати, — полювати. На тлі важкої ситуації з енергопостачання є проблеми з водою та теплом.