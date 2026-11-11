 У Краматорську визнали знищеними ще 31 багатоповерхівку, деякі з них — частково: перелік
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У Краматорську визнали знищеними ще 31 багатоповерхівку, деякі з них — частково (перелік)

Богдан Комаровський
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Влада Краматорська визнала зруйнованими внаслідок бойових дій ще 31 багатоквартирний будинок, однак деякі з них вважаються знищеними частково. Власники цього житла зможуть подати заяви на компенсації в межах програми “єВідновлення”. Перелік адрес — публікуємо далі. 

Про нього повідомили у Краматорській МВА.

Список зруйнованої нерухомості в Краматорську поповнили 31 багатоквартирним будинком, однак вісім з них вважають частково знищеними. Зокрема, йдеться про домівки за адресами:

  • вул. Анатолія Солов’яненка, 10;
  • вул. Анатолія Солов’яненка, 12;
  • вул. Богдана Хмельницького, 26;
  • вул. Вʼячеслава Чорновола, 19;
  • вул. Лікарська, 35;
  • вул. Миколи Леонтовича, 13;
  • вул. Свободи, 4;
  • вул. Стрийська, 6;
  • вул. Ярослава Мудрого, 40;
  • просп. Миру, 3;
  • вул. Остапа Вишні, 1;
  • вул. Ювілейна, 17;
  • просп. Незалежності, 57;
  • вул. Академічна, 13;
  • вул. Румʼянцева, 27;
  • вул. Паркова, 77;
  • вул. Українська, 73 — 5-6 під’їзд (61-90 кв);
  • вул. Млинова, 4;
  • вул. Комерційна, 3 — 1 під’їзд (1-16 кв);
  • вул. Академічна, 52 — 1 під’їзд (1-12 кв);
  • вул. Шкільна, 3 — 1 під’їзд (1-16 кв);
  • просп. Незалежності, 20 — 1-2 під’їзди (1-29 кв);
  • просп. Незалежності, 12 — 1 під’їзд (1-20 кв);
  • вул. Василя Стуса, 35 — 6 під’їзд (81-96 кв);
  • вул. Академічна, 15;
  • вул. Транспортна, 26;
  • вул. Паркова, 60;
  • вул. Ювілейна, 54;
  • бул. Краматорський, 8;
  • бул. Краматорський, 19;
  • вул. Прилуцька, 12.

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Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.

Нагадаємо,  на листопад 2026-го близько третини жителів Краматорської громади залишаються зі світлом, однак для решти його відновити не можуть. Війська країни-агресорки продовжують нищити критичну інфраструктуру, а на ремонтні бригади, які намагаються їх відновлювати, — полювати. На тлі важкої ситуації з енергопостачання є проблеми з водою та теплом.

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