У Краматорську визнали знищеними ще 31 багатоповерхівку, деякі з них — частково (перелік)

Краматорськ після ранкової атаки 10 вересня. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Влада Краматорська визнала зруйнованими внаслідок бойових дій ще 31 багатоквартирний будинок, однак деякі з них вважаються знищеними частково. Власники цього житла зможуть подати заяви на компенсації в межах програми “єВідновлення”. Перелік адрес — публікуємо далі.

Про нього повідомили у Краматорській МВА.

Список зруйнованої нерухомості в Краматорську поповнили 31 багатоквартирним будинком, однак вісім з них вважають частково знищеними. Зокрема, йдеться про домівки за адресами:

вул. Анатолія Солов’яненка, 10;

вул. Анатолія Солов’яненка, 12;

вул. Богдана Хмельницького, 26;

вул. Вʼячеслава Чорновола, 19;

вул. Лікарська, 35;

вул. Миколи Леонтовича, 13;

вул. Свободи, 4;

вул. Стрийська, 6;

вул. Ярослава Мудрого, 40;

просп. Миру, 3;

вул. Остапа Вишні, 1;

вул. Ювілейна, 17;

просп. Незалежності, 57;

вул. Академічна, 13;

вул. Румʼянцева, 27;

вул. Паркова, 77;

вул. Українська, 73 — 5-6 під’їзд (61-90 кв);

вул. Млинова, 4;

вул. Комерційна, 3 — 1 під’їзд (1-16 кв);

вул. Академічна, 52 — 1 під’їзд (1-12 кв);

вул. Шкільна, 3 — 1 під’їзд (1-16 кв);

просп. Незалежності, 20 — 1-2 під’їзди (1-29 кв);

просп. Незалежності, 12 — 1 під’їзд (1-20 кв);

вул. Василя Стуса, 35 — 6 під’їзд (81-96 кв);

вул. Академічна, 15;

вул. Транспортна, 26;

вул. Паркова, 60;

вул. Ювілейна, 54;

бул. Краматорський, 8;

бул. Краматорський, 19;

вул. Прилуцька, 12.

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Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.

Нагадаємо, на листопад 2026-го близько третини жителів Краматорської громади залишаються зі світлом, однак для решти його відновити не можуть. Війська країни-агресорки продовжують нищити критичну інфраструктуру, а на ремонтні бригади, які намагаються їх відновлювати, — полювати. На тлі важкої ситуації з енергопостачання є проблеми з водою та теплом.